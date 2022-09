Krešo Golik: Prvo nepodoban, a onda je napravio remek-djela

Da je snimio samo "Tko pjeva zlo ne misli" bilo bi dovoljno da ga se proglasi najvećim domaćim filmašem. Da je snimio samo "Gruntovčane", bio bi najveći televizijski redatelj. A Krešo Golik je snimio i jedno i drugo. Plus "Imam dvije mame i dva tate", plus "Djevojka i hrast", "Plavi 9", dokumentarac "Od 3 do 22"...