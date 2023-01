Krešo pobijedio u prvoj 'Potjeri' s novom valutom: Žao mi je, ali niste prvi koji su nam uzeli eure

U ponedjeljak, 2. siječnja, emitirana je prva 'Potjera' u 2023. godini, ali i prva epizoda u kojoj je osvojeni novčani iznos natjecatelja izražen u eurima.

Pravila igre 'Potjere' svima su dobro poznata. Zajedno se mogu natjecati najviše četiri kandidata, koji međusobno odabiru kapetana ekipe. Prva faza igre su brzopotezna pitanja - kandidat ima jednu minutu da odgovori na što više pitanja, za svako pitanje do sada je dobivao 3500 kuna, no to je ulaskom u 2023. godinu promijenjeno na 500 eura. Zatim kreće druga faza, igra na ploči - kandidat na ploči odgovara na postavljena pitanja s ponuđena tri točna odgovora, u isto vrijeme odgovara i lovac, koji na taj način 'lovi' kandidata da ne odnese dobiveni iznos u zajednički fond. Posljednja faza je skupljanje koraka prednosti pred lovcem u dvije minute, koji ima isto vrijeme da zaustavi natjecatelje i onemogući im osvajanje krajnjeg iznosa. Do kraja igre mogu ostati sva četiri natjecatelja, ali isto tako mogu i ispasti svi, ukoliko dođe do toga, ekipa bira tko će ih, uz dogovoreni iznos, predstavljati u završnoj potjeri.

Foto: HRT

U prvoj 'Potjeri' s eurima do završene igre stigla su dva kandidata, Karlo i Branimir. Zajedno su osvojili 14 tisuća eura, a borili su se protiv lovca Krešimira Sučevića Međerala (43).

Foto: HRT

Karlo i Branimir u završnoj potjeri skupili su slabih devet koraka prednosti, koje je lovac Krešimir brzo stigao. Dečki su izgubili eure, no u emisiju se mogu ponovno prijaviti.

- Žao mi je, ali nećete biti prva ekipa koja je uzela eure iz 'Potjere' - rekao je na kraju emisije voditelj Joško Lokas (51).

