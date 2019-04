Krešo i Ivana ipak ispali, a Tara i Dino pokupili same desetke...

U showu su ostala još samo tri para koja se bore za svoje mjesto u finalu osme sezone! U polufinalnoj emisiji parovi će izvesti po dvije pjesme: jednu pjesmu žanra koji još nisu imali prigodu pjevati te pjesmu mentora. Tako je Kreši i Ivani ostao rock, Ashley i Bojanu mjuzikl, a Tari i Dini rock'n'roll.

Foto: HRT

Led su probili Krešimir Međeral Sučević i Ivana Kindl rockerskom 'U prolazu' Parnog valjka.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Na našoj sceni ima mjesta samo za jednog ovakvog pjevača, a ja već zauzimam to mjesto. Veselim se svakom tvom tonu, bio on pogođen ili ne - našalio se sa simpatičnom Krešinom interpretacijom Škoro, a za par je navijao i Tarik iz publike.

- Strah me išta reći, on ima toliko glasnu publiku. Ivana, ja ne znam kako ti uspijevaš - rekla je Remi, a paru je podršku pružila Danijela. Dobili su 30 bodova za svoju prvu izvedbu.

Foto: HRT

Bojan i Ashley zapjevali su njezinu najdražu pjesmu, 'Let it Go' iz filma 'Frozen'. Amerikanku su uživo došli poslušati i njezini roditelji.

- Uvukli ste nas unutra. Prodali ste nam lijepo priču. Razumijem te, Ashley. I meni su roditelji u publici - dala joj je podršku Remi.

- Počela si ići na visine sigurno. Predivan glas kad ga pustiš, a zamjerke su sitne - komentirala je. Zaradili su 36 bodova od žirija.

Foto: HRT

Najmlađi par zapjevao je Beatlese i 'Can't Buy Me Love' te izazvali ovacije publike.



- Jako dobro, ali lagali su vam. Danas se sve može kupiti novcem - rekao je Škoro, a Remi je dodala da su zreli za nastupe.

- Bila si besprijekorna, Tara. Znala sam da ćete doći daleko - složila se Valentina. Dobili su četiri desetke za svoj nastup.

Foto: HRT

U drugom dijelu showa natjecatelji pjevaju pjesmu svog mentora. Krešo i Ivana ponovno su pjevali prvi i to Ivaninu pjesmu 'Sve istine i laži'. Ivana je Krešu pozvala da joj se pridruži na njezinom sljedećem nastupu, a lovac je dao sve od sebe da uspije pohvatati pjesmu, ali promašenih tonova bilo je napretek.



- Ti si masakrirao ovu pjesmu, ali čeka te briljantna karijera u punku ili rapu - rekla mu je iskreno Remi, a čitav žiri bio je složan kako ovo nije bilo dobro, no simpatije žirija i publike za Krešu nisu sporne.



Dobili su 28 bodova za svoju drugu izvedbu.

Foto: HRT

Ashley i Bojan zapjevali su njegovu 'Ne govori da me znaš'.

- Kažu da među pjevačima ima kemije, ali među vama je bilo fizike. Izgledali ste kao da ste se stvarno posvađali. Jako uvjerljivo i dobro - rekao je Škoro.



- Bilo je nesigurnosti, Bojan ima veliki raspon glasa i to se osjetilo, ali imate lijepu kemiju - polovično se složila Valentina. Dobili su 38 bodova.

Foto: HRT

Dino i Tara ponovno su se svima svidjeli, izvodeći Dininu staru uspješnicu 'Ti si moja prva ljubav'.



- Predivni ste skupa - rekla je Danijela, a Valentina je priznala kako je često slušala Dinin CD te davne 2003. godine.



- Ja sam te godine napisao 'Milo moje', to je bila plodna godina - dodao je Škoro.

Mladi par dobio je još jednom maksimalnih 40 bodova te su tako osigurali najbolje ocjene žirija večeras.

Foto: HRT

Show su na kraju napustili Krešo i Ivana, miljenici publike koji su zbrojem glasova žirija i publike ovog puta ipak osvojili najmanje bodova. Nakon proglašenja finalista, lovac iz Potjere i pjevačica još su jednom zapjevali pred svima i time se oprostili od showa. Sljedeće subote znat ćemo pobjednike osme sezone showa 'Zvijezde pjevaju'.