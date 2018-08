Kris Jenner misli da ju netko želi otrovati: Provodi 'istragu'

Reality zvijezda Kris Jenner (62) se uplašila da ju netko pokušava otrovati. U nadolazećoj epizodi emisije 'Keeping Up with the Kardashians', Kris je poduzela ekstremne mjere kako bi otkrila je li njezin sustav za pitku vodu u kući u Los Angelesu netko mijenjao. Uvjerena je da netko 'ide za njom'.

Jennerica se požalila svojoj kćeri Khloe Kardashian (34), a zatim odlučila iskoristiti kućnu opremu kako bi provjerila je li s vodom sve u redu.

- Znam da si dosta vremena posebna, ali ovo je iznad toga - rekla joj je Kim Kardashian (37). Iako su rezultati provjere bili normalni, Kris se nije mogla zaustaviti i prestati istraživati, pa je izvadila i ploču za crtanje.

- Malo je drugačija boja, ali unutar granica za piće. Znači, možemo otpisati vodu i vratiti se ploči za crtanje - rekla je Kris koja je uporna u tome da sazna pokušava li ju netko otrovati.

Foto: Hubert Boesl/DPA/PIXSELL

U međuvremenu, počela su nagađanja da se Kris zaručila za Coreyja Gamblea. Rekla je da je njihov odnos napredovao, ali nije htjela potvrditi glasine o zarukama. U emisiji 'Late Late Show' čiji je voditelj James Corden (40), Kris je radije pojela mrtve zrikavce nego odgovorila na pitanje o tome.

- Ne. Ne želim odgovoriti - rekla je i pojela bube, a James se smijao i rekao da je prsten na njezinoj ruci odgovorio umjesto nje.