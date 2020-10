Kris Jenner u problemima: Bivši zaštitar obitelji optužio ju je za seksualno uznemiravanje

Nekadašnji zaposlenik pojašnjava kako mu je Kris 'masirala vrat, ramena i leđa bez pristanka, stavljala ruku na njegova bedra i prepone te se o njega trljala i izlagala svoje tijelo na nepristojan i sugestivan način'.

<p>Bivši zaštitar obitelji Kardashian - Jenner, izvjesni <strong>Marc McWilliams</strong>, optužio je glavu obitelji <strong>Kris Jenner</strong> (64) za seksualno uznemiravanje, prenose brojni inozemni mediji. Ona tvrdi da je sve laž.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>McWilliams u tužbi navodi da ga je Kris navodila na seks dok je 2017. godine kao tjelohranitelj nje i kćeri <strong>Kourtney</strong> (41) radio za obiteljski show 'Keeping Up With The Kardashians'. Uz seksualno uznemiravanje, Jenner se suočava i s optužbama za neprijateljsku atmosferu na poslu, rasnu i spolnu diskriminaciju.</p><p>Nekadašnji zaposlenik popularne obitelji pojašnjava kako mu je Kris 'masirala vrat, ramena i leđa bez pristanka, stavljala ruku na njegova bedra i prepone te se o njega trljala i izlagala svoje tijelo na nepristojan i sugestivan način'.</p><p>Njezin odvjetnik <strong>Marty Singer</strong> oštro je negirao optužbe u izjavi TMZ-u. Tužbu je okarakterizirao kao 'smiješnu i neozbiljnu' te pojasnio kako se radi o bivšem zaposleniku, koji je zbog spavanja za vrijeme radnog vremena dobio otkaz pa sad pokušava doći do svojih pet minuta slave.</p>