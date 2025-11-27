Kristijan Iličić: 'WWF Adria je uklonila sve objave o meni s mreža. Moj video i istina ostaje'

Prije nekoliko dana podigla se velika bura oko videa s anakondom travel blogera Kristijana Iličića. Naime, organizacija WWF Adria za zaštitu prirode na Facebook stranici je objavila kako putopisac zbog snimke više neće biti njihov ambasador.

- Izražavamo duboku zabrinutost zbog nedavnog incidenta u kojem je naš dosadašnji ambasador Kristijan Iličić postupao na način koji nije u skladu s vrijednostima i principima zaštite životinja i njihove dobrobiti. Nakon što su objavljeni videozapisi koji prikazuju neprimjereno uznemiravanje anakonde i mravojeda, WWF je donio odluku o raskidu suradnje s Kristijanom Iličićem kao našim ambasadorom. WWF je posvećen očuvanju prirode i promicanju suživota ljudi i divljih životinja kroz odgovorno i etičko ponašanje. Svaki oblik uznemiravanja suprotstavlja se našoj misiji i vrijednostima koje zastupamo. Apeliramo na sve da poštuju životinjski svijet i pridržavaju se smjernica za njihovu zaštitu. Zahvaljujemo svima koji podržavaju naše napore u zaštiti prirode. WWF će nastaviti raditi na očuvanju prirodnih staništa i promicanju odgovornog odnosa prema svim živim bićima - napisali su tada na svom profilu.

Nakon te objave oglasio se i sam Iličić, a u podužoj je objavio objasnio o čemu se zapravo u spornom videu radi te da nije riječ o lošem odnosu niti nepoštivanju prema životinjama.

- WWF Adria je uklonio sve svoje objave o “prekidu suradnje” sa mnom sa svih svojih društvenih mreža i portala. Sve zato što su im ljudi masovno počeli pisati po komentarima na fb i instagramu i upozoravati na očite propuste, nedostatak profesionalnog pristupa i potpuno pogrešno vođenje cijele situacije. Prošle godine, odmah nakon potpisivanja našeg ugovora, WWF je ponosno dijelio moj story iz Venezuele. Nalazi se ispod. Tada smo radili istu stvar kao i sada — uz lokalne vodiče pronašli anakondu koja se nalazila blizu farme, podigli je na stručan način i preselili dalje radi sigurnosti ljudi, djece i same životinje. Tada to nikome nije smetalo. Tada je ista radnja bila “super” i dovoljna da je podijele kod sebe uz emoji pande. Sada identična praksa, identičan kontekst, identičan postupak koji je dio svakodnevnog suživota ljudi i životinja na tom području — odjednom je “problem” - počinje Iličić.

- Svima vam je jasno da ovdje nije riječ o zmiji. Riječ je o tome kako je sve ovo loše vođeno, bez provjere konteksta, bez razgovora sa mnom i bez minimalne profesionalne pripreme prije javne objave. Objavili su bez da su me pitali za objašnjenje. Važno je naglasiti i ovo: Naša suradnja je bila potpuno neplaćena. Neplaćena od prve sekunde. Radio sam to jer sam iskreno vjerovao u vrijednosti WWF-a, u očuvanje prirode, i želio pomoći koristeći svoj doseg na društvenim mrežama. U veljači sam objavio jedini Reel i Story — poziv ljudima da doniraju njihovoj organizaciji. Nakon toga nije bilo nikakve suradnje - napisao je dalje.

- Ondje gdje sam ja radio isključivo u dobroj vjeri i bez ikakve naknade WWF je svojom loše vođenom objavom potaknuo val negativnih komentara, uvreda i napada na mene i moju obitelj. A kada se pritisak okrenuo prema njima, na njihovim društvenim mrežama — sve su obrisali. Sve objave, sve vaše komentare. Sa svih platformi. Bez ikakvog objašnjenja vama. Također svaki komentar koji sada napišete pokušavaju brže bolje obrisati. Kod mene? Nisam obrisao niti jedan komentar. Niti video. Niti činjenice. Niti kontekst - objašnjava.

- Stojim iza svake sekunde onoga što radimo na terenu uz lokalce koji s tim životinjama žive cijeli život. Anakonda nije ozlijeđena, nije uznemirena, nije maltretirana. Premještena je na način koji je za nju i za ljude najsigurniji. To je suživot. To je praksa koja spašava zmije — jer se ovdje ne ubijaju kao na drugim mjestima, nego premještaju - napisao je između ostalog u svojoj objavi.

- Neću dopustiti da se od mene napravi negativac u priči koja je zapravo primjer odgovornog pristupa divljini u Venezueli i suradnje s lokalnim ljudima koji to rade već jako dugo vremena. Doslovno na dnevnoj bazi se anakonde non stop miču. I vrlo je važno da ovo jasno naglasim: I dalje poštujem WWF-ove vrijednosti. Zaštita prirode, suživot ljudi i životinja, edukacija i očuvanje — to su stvari iza kojih stojim cijeli život. To što je ova situacija s njihove strane bila vođena na neprofesionalan, brzoplet i nepromišljen način — ne mijenja moje duboko uvjerenje da prirodu treba štititi, a ljude poticati da razumiju svijet oko sebe - stoji dalje.

- Ja ostajem dosljedan svojim principima. Moj video ostaje. Istina ostaje. A vrijeme uvijek pokaže tko stoji na čvrstim temeljima, a tko ne - zaključio je Iličić.