Foto: LOUDDIGITAL
ZVUČI POPUT OCA PLUS+

Kristijan Rahimovski (44) za 24sata: Slijedim trag u glazbi koji je utabao moj otac Aki...

Piše Iva Milotić,

Ima novi album na kojem se izdvaja singl ‘Putnik’, a sve je napravio s reperom Neredom

Kaj da vam velim. Ubijaju me čempresi, rekao nam je odmah na početku intervjua Kristijan Rahimovski. Dobro smo se nasmijali nakon pretresanja o mogućim lijekovima protiv alergije pa nastavili u nešto ozbiljnijem tonu. Otkrio nam je kako se zbog njegova novog albuma poznati reper Marko Lasić Nered preobratio iz 'okorjelog' hip-hopera i osmislio niz nevjerojatnih balada samo za Kikija. Tako je nastao i novi singl 'Putnik', koji je već ušao na Zagrebački festival, a koji je mnoge ostavio bez riječi jer vokalno podsjeća na Akija više nego što je itko očekivao. No ovo nije kopija, kaže dvojac. Ovo je nastavak.

