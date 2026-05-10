Kritičari podijeljeni, gledatelji oduševljeni: Evo zašto 'Izazov života' izaziva toliko reakcija

Pustolovna drama 'Izazov života' (Arthur the King) s Markom Wahlbergom u glavnoj ulozi, snimljena prema nevjerojatnoj istinitoj priči koja je dirnula srca diljem svijeta, stiže na male ekrane. Film koji prati iscrpljujuću sportsku utrku i neočekivano prijateljstvo čovjeka i psa bit će prikazan u nedjelju u 20.15 sati na Prvom programu HRT-a, a donosi priču koja je izazvala podijeljene reakcije kritičara i publike.

Radnja prati Michaela Lighta (Mark Wahlberg), kapetana američkog tima u pustolovnim utrkama, koji je opsjednut pobjedom na svjetskom prvenstvu nakon niza neuspjeha. Za svoju posljednju priliku okuplja tim sastavljen od iskusnog navigatora s upitnim koljenom (Ali Suliman), vješte penjačice (Nathalie Emmanuel) i bivšeg kolege s kojim je u zavadi, a koji je u međuvremenu postao zvijezda društvenih mreža (Simu Liu). Njihov cilj je savladati iscrpljujuću utrku dugu 700 kilometara koja se proteže kroz neprohodne džungle Dominikanske Republike.

Tijekom petodnevnog natjecanja koje uključuje trčanje, planinarenje, vožnju biciklom i kajakarenje, tim na jednoj od tranzicijskih točaka nailazi na izgladnjelog i ranjenog psa lutalicu. Michael mu, unatoč početnom oklijevanju, daje nekoliko mesnih okruglica. Taj trenutak mijenja sve. Pas ih počinje uporno pratiti kroz blato, kišu i najteže terene, dokazujući nevjerojatnu izdržljivost. Tim ga prihvaća kao svog petog člana i daje mu ime Arthur. Njihova utrka za pobjedom pretvara se u borbu za Arthurov život, a pred njima se nađe teška odluka: pobjeda ili odanost novom prijatelju.

Film je temeljen na knjizi 'Arthur - Pas koji je prešao džunglu da pronađe dom' koju je napisao stvarni protagonist ove priče, Šveđanin Mikael Lindnord. Njegov tim je 2014. godine sudjelovao na Svjetskom prvenstvu u Ekvadoru, a ne u Dominikanskoj Republici kako je prikazano u filmu. Lindnord, koji je ujedno i jedan od producenata, pobrinuo se da film zadrži autentičnost same utrke i emocije, iako su neki detalji 'holivudizirani'radi dramatičnosti. Primjerice, u stvarnosti je njegov tim utrku završio na 12. mjestu, dok u filmu osvajaju drugo mjesto. No, srž priče ostala je ista: nevjerojatna veza između tima i psa koji ih je odabrao.

Mikael Lindnord u jednom je dokumentarcu opisao koliko mu je Arthur značio.

​- To je najbolja stvar koju sam učinio u životu. Da je ostao u Ekvadoru, ne bi preživio. Ne bi sigurno, Arthur bi bio mrtav - ispričao je kroz suze.

Nakon kino premijere, 'Izazov života' zaradio je 40 milijuna dolara na budžetu od 19 milijuna te je naišao na različite reakcije. Publika ga je odlično prihvatila, o čemu svjedoči i visoka ocjena 'A' na CinemaScoreu. Mnogi ga opisuju kao inspirativan 'feel-good' film koji slavi prijateljstvo, timski duh i odanost, a posebno je dirljiv za ljubitelje životinja.

S druge strane, kritičari su bili znatno suzdržaniji. Na stranici Rotten Tomatoes film ima 69 posto pozitivnih recenzija, dok mu je Metacritic dodijelio prosječnu ocjenu 54 od 100. Kritičari su se složili da priča ima snažan emotivni naboj, no neki su zamjerili predvidljivost i pretjerano naglašavanje sentimentalnih trenutaka.

Pojedine recenzije navode kako je film mogao imati suptilniji pristup te da se pas, s obzirom na naslov, u značajnijoj mjeri pojavljuje tek u drugoj polovici filma. Kritičarka portala RogerEbert.com napisala je kako se 'Izazov života' doima kao 'tri filma u jednom, čiji se dijelovi ne uklapaju uvijek', dok su drugi pohvalili kemiju između Wahlberga i psa Ukaija, koji je utjelovio Arthura.

*Uz pomoć AI-ja