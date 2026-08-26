Krunoslav Cigoj i Alfi Kabiljo dobit će poštanske markice

Hrvatska pošta pustit će u optjecaj 27. kolovoza četvrto izdanje serije prigodnih maraka 'Hrvatska glazba' na kojima su ovaj put motivi hrvatski skladatelj, dirigent, aranžer, pijanist, tekstopisac, libretist i producent Alfi Kabiljo te hrvatski operni pjevač, operni i operetni redatelj i diplomat Krunoslav Cigoj. Autorica maraka zagrebačka je dizajnerica Ivona Đogić Đurić. Naklada izdanja iznosi 25.000 primjeraka po motivu.

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Priopćenje je to Hrvatske pošte o lijepom potezu kojim će dva hrvatska velikana dobiti priznanje i na ovaj način.

“Počašćena sam i ponosna što smo još jednom iskoristili hrvatsku marku za promociju hrvatskog blaga u zemlji i svijetu i tako na simboličan način obilježili 11. obljetnicu smrti Krunoslava Cigoja, jednog od najvećih hrvatskih tenora i najljepših hrvatskih glasova", rekla je predsjednica Uprave Hrvatske pošte Ivana Mrkonjić.

- Lik moga oca na poštanskoj marki velika je čast i gesta koju obitelj osobito emotivno doživljava. Zahvalni smo Hrvatskoj pošti koja će ovim na još jedan način ovjekovječiti njegovu važnost u hrvatskoj glazbenoj povijesti - riječi su sina pokojnog tenora Marka Cigoja.

Na inicijativu Udruge za promicanje operne umjetnosti "Krunoslav Cigoj" Grad Zagreb u lipnju ove godine uvrstio je Cigoja u Fond imena javnih površina, pa se uskoro očekuje i ulica ili trg s njegovim imenom.

- Imala sam sreću raditi sjajne predstave s njim, pjevati, ali i lumpati. Bio je vrhunski profesionalac kad je trebalo, a zafrkant u privatno vrijeme, što smo oboje mogli jer smo pošteno radili svoj posao. On je cijelim svojim životom, pjevanjem i ponašanjem zaslužio svaku počast, a ja ostajem sretna što sam bila dio njegova života - poručila je hrvatska operna diva Ivanka Boljkovac.

Krunoslav Cigoj (1949. - 2015.) bio je jedan od najpoznatijih hrvatskih tenora druge polovice 20. stoljeća, rijedak umjetnik iznimna glasa čiji je život spojio opernu pozornicu, popularnu glazbu, kazališnu režiju, diplomaciju i humanitarni rad.

Virtualna izložba: Velikani ostaju u kolektivnom sje?anju | Foto: Petar Glebov/PIXSELL

Alfi (Alfons) Kabiljo (1935. - 2025.) rođen je u Zagrebu u kojem je pohađao privatnu glazbenu školu skladatelja i pedagoga Rudolfa Matza, završio Glazbenu školu "Vatroslav Lisinski" i diplomirao arhitekturu.

U 90. godini umro čuveni domaći skladatelj Alfi Kabiljo (arhiva) | Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Bio je najsvestraniji hrvatski skladatelj međunarodne reputacije, a tijekom iznimno uspješne karijere skladao je glazbu za kazalište, film, TV produkciju, zabavne melodije, šansone, orkestralna, komorna i solistička djela, glazbu za djecu i primijenjenu glazbu. Njegova djela izvodili su i snimali orkestri diljem svijeta, a dirigirao im je, među ostalim, i u Londonu, Los Angelesu, Parizu, Barceloni i Tokiju.