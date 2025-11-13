Obavijesti

Krunoslav osvojio karticu imuniteta spajajući nespojivo: ajvar, linoladu, čili, svinjetinu...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Foto: NOVATV

"Ovako kompleksne okuse odavno nisam probao“, komentirao je chef Stjepan. "Ponosan sam na sebe, ne znam što bih rekao, super je što sam ovoga puta imao najbolje jelo", ponosan je Krunoslav

Krunoslav Jarić ovoga je puta zasjao u MasterChef kuhinji i uspio spojiti odvažnu kombinaciju raznih okusa u izradi jela kojem je baza bio cappuccino te time stekao pravo na karticu imuniteta. 

„Iskombinirati ajvar, linoladu, čili, svinjetinu, cappuccino i u tome uspjeti. Ovako kompleksne okuse odavno nisam probao“, komentirao je Stjepan, dok je dodatno istaknuo: „Počeo si nam servirati kompleksne okuse, jako dobro balansirane.“ Krunoslav nije skrivao zadovoljstvo: „Ponosan sam na sebe, ne znam što bih rekao, super je što sam ovoga puta imao najbolje jelo.“ 

Foto: NOVATV

Blizu trijumfa bila je i Endrina, čiji se tanjur temeljio na espumi s kavom, čokoladom i citrusnim notama. „Okusi funkcioniraju odlično. Lijepo si kavu kao element provela kroz espumu“, rekao joj je Mario. „Htjela sam izaći skroz izvan kutije i kombinirati nešto što nikad ne bih kombinirala, kavu i čokoladu s citrusnim notama“, objasnila je Endrina. 

Damjan je također dobio pohvale za sklad okusa, dok se Antonija ponovno istaknula brojnošću i izvedbom komponenti. „Šest komponenti je brojka koju ciljam u svakom izazovu, želim dokazati žiriju da mogu napraviti više komponenti u bilo kojem vremenu“, objasnila je Antonija. 

Najmanje uspješni u svojoj izvedbi bili su Ivan koji je žiriju na tanjuru donio sirovo meso, Egon koji je napravio pregorko jelo, te Vjekoslav i Jurica. Vjekoslav je poslužio sirov raviol i prepečeno meso, a Juričin tanjur bio je ocijenjen kao tehnički slab, uz žilavo meso i bez dojmljive kulinarske ideje. 

Uz brojne varijacije u pristupu i izvedbi, zadatak je i ovoga puta tražio visoku razinu stručnosti, što su samo neki kandidati uspjeli postići. S obzirom na to da Vjekoslav, Ivan, Egon i Jurica u tome nisu uspjeli, morat će u stres test, a jedan od njih napustit će MasterChef.  

Foto: NOVATV

