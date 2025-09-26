Obavijesti

Show

Komentari 0
IMAT ĆE TROSTRUKO SLAVLJE U KEREMPUHU PLUS+

Kruška: Odrastao sam u dvorcu, krao kobase i svirao na ulici

Piše Meri Tomljenović,
Čitanje članka: 6 min
Kruška: Odrastao sam u dvorcu, krao kobase i svirao na ulici
Foto: Sandra Šimunović/PIXSELL

Kantautor iza kojega je 30 godina diskografije, 40 godina grupe Latino i 50 godina glazbene karijere otkriva kako je tekao njegov životni put

Malo je onih koji se mogu pohvaliti s pola stoljeća uspješne karijere, no jedan od njih je vječni dječak i romantik Željko Krušlin zvani Kruška (69), koji će krajem rujna u zagrebačkom kazalištu Kerempuh koncertom proslaviti velike obljetnice svoga djelovanja u svijetu glazbe, u kojem se istaknuo kao vrsni skladatelj, tekstopisac i pjevač.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Kuća Elle Dvornik i Charlesa Pearcea u Istri je pod ovrhom!
NOVI PROBLEMI

Kuća Elle Dvornik i Charlesa Pearcea u Istri je pod ovrhom!

Na kući je i hipoteka za kredit od 252.000 eura. Charles Pierce od kojeg se razvodi Ella Dvornik, presudom je dobio i pola kredita za otplaćivanje, baš kao i Ella...
FOTO Šefika privatno ne izgleda ovako, a evo zašto je napustila seriju 'Lud, zbunjen, normalan'
Izet bi rekao: 'Šefika, bona, nisam te prepozno!'

FOTO Šefika privatno ne izgleda ovako, a evo zašto je napustila seriju 'Lud, zbunjen, normalan'

Serija 'Lud, zbunjen, normalan', u kojoj su se pratile zgode i nezgode tri generacije obitelji Fazlinović, bila je jedna od najpopularnijih u regiji. U njoj su igrali glumci iz svih dijelova bivše Jugoslavije, a među njima i bosanskohercegovačka glumica Jasna Žalica
FOTO Novi izgled Sanje Vučić uzdrmao društvene mreže: 'Da, udebljala sam se. Bolesna sam'
PROMIJENILA SE

FOTO Novi izgled Sanje Vučić uzdrmao društvene mreže: 'Da, udebljala sam se. Bolesna sam'

Zanosna crnokosa pjevačica na Euroviziji je nastupala u grupi 'Hurricane'. Sada niže solo hitove

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025