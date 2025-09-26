Kantautor iza kojega je 30 godina diskografije, 40 godina grupe Latino i 50 godina glazbene karijere otkriva kako je tekao njegov životni put
IMAT ĆE TROSTRUKO SLAVLJE U KEREMPUHU PLUS+
Kruška: Odrastao sam u dvorcu, krao kobase i svirao na ulici
Malo je onih koji se mogu pohvaliti s pola stoljeća uspješne karijere, no jedan od njih je vječni dječak i romantik Željko Krušlin zvani Kruška (69), koji će krajem rujna u zagrebačkom kazalištu Kerempuh koncertom proslaviti velike obljetnice svoga djelovanja u svijetu glazbe, u kojem se istaknuo kao vrsni skladatelj, tekstopisac i pjevač.
