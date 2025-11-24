Obavijesti

Show

Komentari 0
BRILJIRALA JANJETINOM

Kuhanje u 'Masterchefu' bilo je inspirirano koktelima: Antonija je pripremila kompleksno jelo

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Kuhanje u 'Masterchefu' bilo je inspirirano koktelima: Antonija je pripremila kompleksno jelo
6
Foto: NOVA TV

U izazovu su sudjelovali Antonija, Vjekoslav, Renata, Mark i Damjan. Nakon što su kušali dodijeljene koktele, dobili su jasan zadatak - stvoriti jelo koje će prenijeti aromatski doživljaj pića na tanjur

Stres test ovoga je puta kandidate doveo pred jedan od najzahtjevnijih izazova dosad, kulinarsku interpretaciju koktela. Na izazovno putovanje kroz svijet pića poveli su ih gosti u MasterChefu - vrhunski barmeni Dominik Bečvardi i Antonio Jakovac, poznati po inovativnom pristupu miksologiji.

Foto: NOVA TV

- Trudimo se razumjeti, istražiti i proučiti svaki sastojak koji ide u naša pića - pojasnio je Dominik, dodajući kako kroz pića pokušavaju izvući emociju iz ljudi. Upravo je emocija postala nit vodilja kandidatima, koji su morali osmisliti jelo inspirirano koktelom koji su im, svakome zasebno pripremili Dominik i Antonio.

Foto: NOVA TV

U izazovu su sudjelovali Antonija, Vjekoslav, Renata, Mark i Damjan. Nakon što su kušali dodijeljene koktele, dobili su jasan zadatak - stvoriti jelo koje će prenijeti aromatski doživljaj pića na tanjur.

Foto: NOVA TV

Za izbor namirnica pobrinuo se žiri, chefovi Goran, Stjepan i Mario, a vrijeme za pripremu bilo je ograničeno na 65 minuta. Svaki kandidat trebao je poslužiti dva identična tanjura: jedan za goste, drugi za članove žirija.

BORBA ZA OSTANAK Sukobi i tenzije u MasterChefu: Svi se okreću jedni protiv drugih
Sukobi i tenzije u MasterChefu: Svi se okreću jedni protiv drugih
Foto: NOVA TV

Kreativnost, tehnika i osobni dojam došli su do izražaja u svakom jelu, a posebno je kompleksno jelo pripremila Antonija - janjetinu posluženu u koštanoj srži, marinirani radič s rotkvicom, grejpom i kremom od koštane srži, te kavijar od grejpa.

Foto: NOVA TV

Kombinacija vrhunske miksologije i kreativne kuhinje kandidata otvorila je potpuno novu dimenziju kulinarskog izazova u kojoj su se preciznost, interpretacija i instinkt morali savršeno uskladiti. Tko je od kandidata najbolje kuhao ne propustite doznati u sljedećoj epizodi MasterChefa.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Knoll objavila prvi singl. Mnogi su primijetili da je bujnija nego prije. Pogledajte fotke iz 2023.!
OD NAVIJAČICE DO DJ-ICE

Knoll objavila prvi singl. Mnogi su primijetili da je bujnija nego prije. Pogledajte fotke iz 2023.!

Ivana Knoll najpoznatija je hrvatska navijačica. Nedavno je postala DJ-jica. Objavila je i prvi singl. Mnogi su primijetili da je dosta bujnija nego prije. Evo kako je izgledala kad su je paparazzi snimili na plaži u rujnu 2023. godine
Miss Palestine tvrdi: 'Ukrali su mi pobjedu na Miss Universe!'
NAMJEŠTENI REZULTATI

Miss Palestine tvrdi: 'Ukrali su mi pobjedu na Miss Universe!'

Nadeen Ayoub tvrdi da su joj na Miss Universe 2025. 'ukrali pobjedu' zbog sumnjivog i naglog porasta glasova druge natjecateljice u posljednjim minutama glasanja
FOTO Dječja zvijezda postala je provokativna buntovnica: Evo kako se mijenjala Miley Cyrus
OBOŽAVA SE SVLAČITI

FOTO Dječja zvijezda postala je provokativna buntovnica: Evo kako se mijenjala Miley Cyrus

Miley Cyrus proslavila se kao "Hannah Montana" dok je bila djevojčica, a danas je jedna od najpoznatijih američkih pjevačica. Osvojila je brojne ugledne nagrade, njezini singlovi rušili su rekorde, a pjevačica i glumica danas slavi 33. rođendan. U galeriji pogledajte kako se mijenjala.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025