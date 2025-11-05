Obavijesti

Show

Komentari 1
SLATKO I SLANO

Kuhanje u paru izvuklo najbolje iz kandidata: Renata se izvikala na Ivana pa ga na kraju zagrlila

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
5
Foto: Nova Tv

Novi izazov i spajanje naizgled nespojivog nekima će zadati probleme, dok će drugi u tome uživati

U najnovijem izazovu natjecatelji su ponovno kuhali u parovima, a pred njima je bio zadatak koji je tražio maštovitost, odvažnost i osjećaj za kontraste. U samo 40 minuta morali su osmisliti i pripremiti glavno jelo koje će spojiti slane osnove sa slatkom notom, sve to koristeći unaprijed zadane, nesvakidašnje kombinacije sastojaka.

Foto: Nova Tv

Kao pobjednici prethodnog izazova, Antonija i Damjan nisu morali kuhati, no odlučili su prihvatiti izazov i ponovno stati za radnu jedinicu. Uz to, dobili su i ključnu ulogu: odabrali su kombinacije teško spojivih sastojaka za sve. Njihova odluka oblikovala je tijek kuhanja svih ostalih parova.

Foto: Nova Tv

Vrijeme i resursi bili su ograničeni, ali kuhanje u paru je iz svih izvuklo najbolje. 'Lakše mi je kuhati u paru. To je za mene olakotna okolnost', rekao je Ivan, dok je njegova partnerica Renata istaknula: 'Jako volim timski rad i odgovara mi biti u timu.' Ipak, u njihovu kuhanju nije sve prošlo prema planu. 'Totalno sam zaboravio staviti ulje na ramstek. Tava je bila dobro zagrijana, ali zaboravio sam nauljiti meso', priznao je Ivan. Unatoč napetosti, uspjeli su dovršiti jelo, a Renata koja je vikala na njega tijekom kuhanja, na kraju je pohvalila njegov trud i zagrlila ga. 'Zadovoljna sam, Lima', rekla je Renata, a Ivan joj odgovorio: 'Osim što si me isp***ala, ali dobro.'

Foto: Nova Tv

Endrina Muqaj i Krunoslav Jarić iskoristili su izazov za kreativnu igru, pa je Endrina na biftek stavila zlatne listiće. 'Zlatnu karticu nismo dobili, ali barem ćemo imati zlatni biftek', komentirala je Endrina, pokazujući da je entuzijazam i humor ne napuštaju ni pod pritiskom. Chef Mario Mihelj posebno je pohvalio urednost i organizaciju timova: 'Zadovoljstvo vas je bilo gledati i vidjeti da su vam radne jedinice čiste.'

Foto: Nova Tv

Iako su tanjuri gotovi, konačna odluka još nije donesena. Tko će biti nagrađen, a tko možda suočen s novim izazovom bit će poznato već u novoj epizodi, kada žiri kuša jela i iznese svoj sud.

Foto: Nova Tv

Komentari 1
OSTALO

