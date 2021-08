Najviše pozornosti u prošloj sezoni kulinarske emisije 'Večera za 5' dobio je Božidar Miodragović iz Bjelovara. Cijeli tjedan je vrijeđao kandidate, fotografirao njihova jela i tražio zamjerke, prigovarao za svaku sitnicu, a kad je došao petak, dan kada je on spremao večeru, natjecatelji su mu odlučili vratiti.

POGLEDAJTE VIDEO: Kuhar napao suparnike u showu

Za večeru je dobio samo 17 bodova, a nakon što je shvatio da je zadnji, pobjesnio je na ostale kandidate koje je onda vrijeđao. Božidara su na društvenim mrežama kritizirali i nakon završetka emisije.

- Ne kajem se zbog svojih postupaka, oni su ološi! Sami su priznali da nisu ocjenjivali jela nego mene. To je strašno! Meni je najvažnije da me struka podržala, i to iz cijele regije. Poslali su mi poruke podrške i to mi najviše znači. Pravi prijatelji koji me poznaju bili su uz mene - rekao je Božidar za Slobodnu Dalmaciju.

Ispričao je da je hrana nekih natjecatelja izgledala kao da im se ptica posr*** na tanjur. U tom tjednu natjecali su se Sven, Nedjeljka, Sanela, Mateo i Božidar.

- Nedinu hranu ne želim ni komentirati. Pazite, ta ista Neda, ona je već prvog dana snimanja, kad još i nije došlo do večere rekla: 'Dobit će Božo metak u petak!' O čemu mi pričamo... Pa izmislili su da mi je desert imao dlake. Neda je sve zakuhala, tu nema govora. Samo mi je žao da je nisam izbacio van sa snimanja. Zamjeram i produkciji što nisam kuhao odmah na početku tjedna, u ponedjeljak, jer bi sve bilo drukčije. I ne bih dobio ocjene koje sam dobio - zaključio je Božidar.