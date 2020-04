Kuharica Raquel sprema Ivanu samo delicije: 'Iznenađen sam'

Feliz aniversario mi vida @ivanrakitic ya son 7 años de casados ❣️🔗❣️ y si dios lo permite muchos más 👩‍❤️‍💋‍👨te amo, contigo cualquier lugar es perfecto 👩‍❤️‍💋‍👨gracias por siempre hacerme FELIZ ❣️

A post shared by Raquel Mauri (@raquel_mauri) on Apr 10, 2020 at 9:00am PDT