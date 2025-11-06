Obavijesti

REMASTERIRANO IZDANJE

Kultni album grupe TBF 'Maxon Universal' na dvostrukom vinilu

Foto: Ivan Bura

Ovaj legendarni album koji je 2004. godine promijenio lice domaće glazbene scene, od sada je dostupan u vrhunskoj audio produkciji i novom obliku

Dvadeset i jednu godinu nakon originalnog izdanja, jedno od najznačajnijih domaćih glazbenih ostvarenja, album 'Maxon Universal' splitske grupe TBF, dobiva svoje remasterirano izdanje na dvostrukom vinilu. Ovaj legendarni album koji je 2004. godine promijenio lice domaće glazbene scene, od sada je dostupan u vrhunskoj audio produkciji i novom obliku koji će oduševiti kolekcionare i ljubitelje kvalitetnog zvuka.

Filip Brala/PIXSELL
Filip Brala/PIXSELL | Foto: Filip Brala/PIXSELL

Remaster albuma potpisuje FM Mastering (Filip Motovunski), a remasterirano izdanje u službenoj je prodaji od srijede, 5. studenoga i možete ga kupiti putem Menart webshopa ili u Menart multimedijalnoj knjižari.

POGLEDAJTE ATMOSFERU FOTO Zagrepčani uživali! TBF je održao koncert u Boogaloou
FOTO Zagrepčani uživali! TBF je održao koncert u Boogaloou

Na albumu se nalaze nezaboravni klasici kao što su 'Alles Gut', 'Nostalgična', 'Šareni artikal' i 'UV zrake' u kojima je TBF na svoj prepoznatljiv, duhovit i kritički način progovorio o društvu obilježenom materijalizmom i potrošačkim mentalitetom, sve u ritmu reggae, funk, jungle, dub i afro-beat žanrova.

Foto: PROMO

S albuma 'Maxon Universal' objavljeno je čak sedam singlova i videospotova — 'Šareni artikal', 'Alles Gut', 'UV zrake', 'Nostalgična', 'Tobogan', 'Papilova' i 'Esej' — dok je album 2004. godine osvojio pet Porina i pet Zlatnih Koogli, potvrđujući status TBF-a kao jednog od najutjecajnijih bendova regije.

Povodom izlaska remasteriranog izdanja, objavljen je i official lyric video za pjesmu 'Guzice & sise (Remastered)' u produkciji Dragana Đokića, dok novi osvježeni omot albuma potpisuje Luka Duplančić.

