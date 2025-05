Kultni njujorški bend Fun Lovin' Criminals uskoro stiže u Pulu

Kultni njujorški bend Fun Lovin’ Criminals stiže u pulsko Malo rimsko kazalište u ponedjeljak, 21. srpnja, gdje će predstaviti svoj jedinstveni spoj hip hopa, funka i rocka, objavili su organizatori koncerta Virido S.A., Dark Independent Bookings, Twilight Promotions i Boogaloo.

Fun Lovin’ Criminals dolaze u sklopu turneje "Best of Summer Tour 2025", a u Puli će izvesti set svojih najvećih hitova – od bezvremenskih “Scooby Snacks” i “Love Unlimited”, do “King of New York” i “The Fun Lovin’ Criminal”. Osim povratka na klasike, koncert će biti prilika da se po prvi put uživo čuju pjesme s novog albuma "A Matter of Time", koji izlazi ovoga ljeta i donosi novo poglavlje u razvoju benda.

Fun Lovin’ Criminals osnovani su u New Yorku 1993. godine. Tijekom više od 30 godina, s objavljenih šest albuma i dva EP-a, bend je majstorski spajao žanrove – od rocka, hip-hopa, funka, bluesa i jazza do diska – osvajajući srca vjernih fanova i poštovanje kritike.

Bend je stekao veliki broj sljedbenika na međunarodnoj razini nakon izlaska prva dva albuma – "Come Find Yourself" (1996.) i "100% Colombian" (1998.) – osobito u sjeverozapadnoj Europi, ali i u našim krajevima, gdje su se u 90-ima i 2000-ima često slušali u klubovima i na radijskim postajama.

Osnivač benda, multiinstrumentalist i producent Brian "Fast" Leiser, bubnjar i producent Frank Benbini te gitarist Naim Cortazzi objavili su 2022. EP "The Roosevelt Sessions", svoj prvi EP s originalnom glazbom nakon više od 15 godina.