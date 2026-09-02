'Kumove' i 'Slučajnu obitelj' već možete gledati na Nova Play

Dok gledatelji odbrojavaju dane do povratka omiljenih 'Kumova' i televizijske premijere nove dramsko-humoristične serije 'Slučajna obitelj' 6. rujna, korisnici streaming platforme Nova Play već sada prvi mogu pogledati prve epizode. Korisnici usluge Nova Play mogu prije svih pogledati dvije nove epizode 'Kumova', te prve dvije epizode nove domaće serije 'Slučajna obitelj'.

'Slučajna obitelj' donosi priču o troje stranaca čiji će se životi spletom neobičnih okolnosti spojiti na sasvim neočekivan način. Iza njih su različite životne priče, tajne i razlozi zbog kojih su odlučili pobjeći od svojih dotadašnjih života i započeti ispočetka. U središtu priče naći će se Vito, Korina i Petar koji će, iako se međusobno ne poznaju, spletom okolnosti postati obitelj. U glavnim ulogama gledatelje očekuju Filip Juričić, Tit Medvešek i Romina Tonković, uz brojne poznate glumačke zvijezde koje će svojim likovima dodatno obogatiti ovu uzbudljivu priču.

Foto: NOVA TV

Uz 'Slučajnu obitelj', na Nova Play dostupni su i 'Kumovi' pa tako najveći obožavatelji serije mogu među prvima doznati što donosi nastavak priče omiljenih likova iz Zaglava.

Foto: NOVA TV

Nova Play pruža brz, jednostavan i legalan pristup sadržajima putem računala ili aplikacije za mobilne uređaje, tablete i Smart TV uređaje. Uz Nova Play omiljeni sadržaji dostupni su onda kada vama odgovara – od propuštenih informativnih emisija i domaćih serija do popularnih stranih naslova, filmova, sportskih i dječjih sadržaja te TV kanala Nova TV grupe. Dio sadržaja moguće je pogledati i prije televizijskog emitiranja.

Budite prvi i pogledajte već sada premijerno prve epizode nove domaće serije 'Slučajna obitelj', i nastavke popularnih 'Kumova'!