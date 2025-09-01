Obavijesti

POVRATAK HIT SERIJE

Kumovi se vraćaju na male ekrane: Očekuju nas preokreti, svađe i neobične zavrzlame...

Ljubavni i obiteljski odnosi ponovno će biti na kušnji. Stanislav zbog gužve u hotelu mora potražiti novi smještaj, a Vinko, unatoč vlastitim problemima, nudi mu utočište na imanju

Nakon ljetne stanke, omiljeni Zaglavčani vraćaju se s pričama koje donose nove sukobe i trenutke zbog kojih se publika već pet sezona iznova zaljubljuje u šarmantne i duhovite „Kumove“.

Neočekivani obrati, humor i emocije ponovno će zavladati u Zaglavama, a već večeras gledatelji će moći uživati uz brojne svakodnevne, ali i neobične zavrzlame mještana.

U novim epizodama serije Kumovi gledatelje očekuju novi preokreti, svađe i tajne koje će uzdrmati svakodnevicu u Zaglavama. Dok se Martin bori da kao načelnik riješi problem s opskrbom vode i pomogne mještanima, Zvone mu staje na put i dodatno podiže tenzije među Zaglavčanima.

Ljubavni i obiteljski odnosi ponovno će biti na kušnji. Stanislav zbog gužve u hotelu mora potražiti novi smještaj, a Vinko, unatoč vlastitim problemima, nudi mu utočište na imanju.

Dok se Macani i Gotovci privremeno snalaze tuširanjem u hotelu, Zvone okreće mještane protiv njih i dodatno produbljuje podjele u zajednici. Hoće li Karmela napokon priznati Marku istinu o njihovoj prošlosti, kakav će biti ishod Ivkinog zdravstvenog stanja.

