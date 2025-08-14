KVIZ Koliko poznajete pjesme Marka Perkovića Thompsona?

Marko Perković Thompson ponovno je privukao pažnju fanova objavom snimke svoje pjesme 'Ravnoteža' s velikog koncerta na zagrebačkom Hipodromu.

Koncert Marka Perkovića Thompsona na Hipodromu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Ovaj spektakularni događaj održan je pred tisućama obožavatelja, a snimka, prema komentarima obožavatelja, prenosi energiju, emocije i jedinstvenu atmosferu koja je vladala tog dana.

Mnogi posjetitelji koncerta istaknuli su kako je izvedba 'Ravnoteže' bila jedan od najupečatljivijih trenutaka večeri.

Pjesma 'Ravnoteža' nalazi se na njegovom najnovijem albumu 'Hodočasnik', a brzo nakon objave snimke oduševila je njegove obožavatelje širom Hrvatske.

Pjesma 'Ravnoteža' nalazi se na njegovom najnovijem albumu 'Hodočasnik', a brzo nakon objave snimke oduševila je njegove obožavatelje širom Hrvatske.

Veliki koncert Marka Perkovića Thompsona u Sinju | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

