KVIZ Koliko poznajete pjesme Marka Perkovića Thompsona?
Marko Perković Thompson ponovno je privukao pažnju fanova objavom snimke svoje pjesme 'Ravnoteža' s velikog koncerta na zagrebačkom Hipodromu.
Ovaj spektakularni događaj održan je pred tisućama obožavatelja, a snimka, prema komentarima obožavatelja, prenosi energiju, emocije i jedinstvenu atmosferu koja je vladala tog dana.
Mnogi posjetitelji koncerta istaknuli su kako je izvedba 'Ravnoteže' bila jedan od najupečatljivijih trenutaka večeri.
Pjesma 'Ravnoteža' nalazi se na njegovom najnovijem albumu 'Hodočasnik', a brzo nakon objave snimke oduševila je njegove obožavatelje širom Hrvatske.
Sada smo za sve ljubitelje Thompsonove glazbe pripremili zabavni kviz u kojem možete testirati svoje znanje o njegovim pjesmama.
Zabavite se rješavajući kviz, a svoj rezultat slobodno podijelite u komentarima ispod članka i izazovite prijatelje da pokažu koliko dobro poznaju repertoar Marka Perkovića Thompsona.
