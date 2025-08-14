Obavijesti

Show

Komentari 1
PROVJERITE SVOJE ZNANJE

KVIZ Koliko poznajete pjesme Marka Perkovića Thompsona?

Piše Dino Stošić,
Čitanje članka: < 1 min
KVIZ Koliko poznajete pjesme Marka Perkovića Thompsona?
7
Koncert Marka Perkovića Thompsona na Hipodromu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Kviz za sve ljubitelje Thompsonove glazbe, provjerite koliko dobro poznajete njegove pjesme

Marko Perković Thompson ponovno je privukao pažnju fanova objavom snimke svoje pjesme 'Ravnoteža' s velikog koncerta na zagrebačkom Hipodromu.

Koncert Marka Perkovića Thompsona na Hipodromu
Koncert Marka Perkovića Thompsona na Hipodromu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Ovaj spektakularni događaj održan je pred tisućama obožavatelja, a snimka, prema komentarima obožavatelja, prenosi energiju, emocije i jedinstvenu atmosferu koja je vladala tog dana.

IZVEDBA S KONCERTA U ZAGREBU ANKETA Thompson je objavio snimku pjesme 'Ravnoteža' s Hipodroma, kako vam zvuči?
ANKETA Thompson je objavio snimku pjesme 'Ravnoteža' s Hipodroma, kako vam zvuči?

Mnogi posjetitelji koncerta istaknuli su kako je izvedba 'Ravnoteže' bila jedan od najupečatljivijih trenutaka večeri.

Pjesma 'Ravnoteža' nalazi se na njegovom najnovijem albumu 'Hodočasnik', a brzo nakon objave snimke oduševila je njegove obožavatelje širom Hrvatske.

POZDRAV IZ PROŠLOSTI VIDEO Donosimo tajnu snimku! Thompson s prepoznatljivom koreografijom, a Dino bubnja...
VIDEO Donosimo tajnu snimku! Thompson s prepoznatljivom koreografijom, a Dino bubnja...

Sada smo za sve ljubitelje Thompsonove glazbe pripremili zabavni kviz u kojem možete testirati svoje znanje o njegovim pjesmama.

Veliki koncert Marka Perkovića Thompsona u Sinju
Veliki koncert Marka Perkovića Thompsona u Sinju | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Zabavite se rješavajući kviz, a svoj rezultat slobodno podijelite u komentarima ispod članka i izazovite prijatelje da pokažu koliko dobro poznaju repertoar Marka Perkovića Thompsona.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Emotivne scene s Mirogoja: Od Nine Erak oprostile se kolege...
OKUPILI SE BLIŽNJI

Emotivne scene s Mirogoja: Od Nine Erak oprostile se kolege...

Kazališna prvakinja Nina Erak preminula je u nedjelju, a u četvrtak je u Zagrebu održan pogreb na koji su, uz obitelj, pristigli brojni prijatelji, poznanici te kolege naše poznate glumice, kako bi joj odali počast
Oglasio se navodni novi partner Elle Dvornik: 'Toliko o tome...'
ZBUNIO SVE

Oglasio se navodni novi partner Elle Dvornik: 'Toliko o tome...'

Ella Dvornik viđena s prstenom i tajanstvenim 'Meštrom'. Je li zagrebački reper Geralt iz Rivije njena nova ljubav? On na Instagramu zbunjuje fanove
Severinu pitala kad će se početi odijevati u skladu s godinama, pjevačica joj nije 'ostala dužna'
BEZ DLAKE NA JEZIKU

Severinu pitala kad će se početi odijevati u skladu s godinama, pjevačica joj nije 'ostala dužna'

Jedna pratiteljica Severinu (53) je u komentaru na društvenim mrežama upitala kada će se početi odijevati u skladu s godinama, aludirajući na outfit na koncertu u Travniku. Seve je svojim odgovorom sve nasmijala

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025