Kvizaška veteranka Branka je osvojila 15.000 eura u 'Jokeru'

Umirovljenica i kvizaška veteranka Branka Grubišić pokazala je izvrsno znanje i sjajno odigrala kviz 'Joker' do samoga kraja te kući otišla s osvojenih 15.000 eura. Nema pitanja koje joj se otvorilo, a da Branka na njega nije točno odgovorila.

S besprijekornim rezultatom došla je i do samoga kraja, kad je čak razmišljala i da odustane. Međutim, naglo se predomislila i na Franino zaprepaštenje na brzinu zaključala odgovor. Od pitanja na koja je odmah znala točan odgovor, poput: Željko Malnar je bio predsjednik koje republike? A) Dubrave B) Maksimira C) Peščenice D) Španskog, gdje je točno odgovorila C) Pešćenice, preko nekih na kojima joj je trebao joker, Branka se odlično držala do samoga kraja.

Foto: Nova TV

Prvi je joker koristila tek na četvrtom pitanju: Koji otočki grad u Hrvatskoj ima najviše stanovnika? A) Krk B) Korčula C) Supetar D) Mali Lošinj Dvoumila se između A i D odgovora, a kada je eliminirala odgovor A, znala je da je točan D) Mali Lošinj. Pomučila se i na pitanju na kojem je potrošila pomoć superjokera, prijateljice u pratnji, ali i dva jokera: Znamo da čovjek ima 7 vratnih kralježaka, a koliko vratnih kralježaka ima žirafa? A) 7 B) 11 C) 14 D) 21 Naposljetku je točno odabrala odgovor A.

Foto: Nova TV

Tri su joj jokera trebala da otkrije odgovor na pitanje: Iz koje države dolazi aktualna Miss Universe za 2023., Shennys Palacios? A) Nikaragve B) El Salvadora C) Paname D) Hondurasa Točan je odgovor A) Nikaragve.

Foto: Nova TV

Sreću od 15.00 eura donijelo joj je pitanje: Koju mjernu jedinicu možemo definirati kao udaljenosti koju čovjek prijeđe za jedan sat hoda? A) liga B) milja C) jutro D) furlong. Dvoumila se između odgovora A) liga i D) furlong, a iako je na prvu htjela odustati, ipak se predomislila i hrabro zaključala odgovor A) liga, koji je bio točan.

Foto: Nova TV

Novu uzbudljivu epizodu kviza 'Jokera' ne propustite već sutra od 18 sati na Novoj TV!