Obavijesti

Show

Komentari 1
U SPAVAĆOJ SOBI

Kylie Jenner pozirala u krevetu pa svima pokazala bujnu guzu

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: < 1 min
Kylie Jenner pozirala u krevetu pa svima pokazala bujnu guzu
Foto: Instagram

Editorijal donosi niz odvažnih modnih prizora na kojima Kylie pozira u seksi izdanjima. Jedna od najupečatljivijih fotografija prikazuje Jenner kako hoda hodnikom raskošne vile noseći tek veliku mašnu.

Kylie Jenner (28) na društvenim mrežama je podijelila fotografije iz novog editorijala za proljetno izdanje časopisa Vanity Fair, na kojima pozira u zavodljivim scenama snimljenima u luksuznom ambijentu vile.

VOLI ISTICATI OBLINE FOTO Novo 'vruće' izdanje Kylie Jenner: Sve joj je skoro ispalo...
FOTO Novo 'vruće' izdanje Kylie Jenner: Sve joj je skoro ispalo...

Editorijal donosi niz odvažnih modnih prizora. Jedna od najupečatljivijih fotografija prikazuje Jenner kako hoda hodnikom raskošne vile noseći tek veliku mašnu.

Jenner je u razgovoru za časopis govorila i o nekim trenucima iz svoje karijere. Prisjetila se početaka svog kozmetičkog brenda i otkrila da je početna investicija iznosila 250.000 dolara, što je tada predstavljalo velik rizik.

IZGLEDA KAO LUTKA FOTO Postala je poznata kao prijateljica Kylie Jenner, a sada ju zbog ljepote prate milijuni
FOTO Postala je poznata kao prijateljica Kylie Jenner, a sada ju zbog ljepote prate milijuni

- To je bila otprilike polovica novca koji sam tada imala na bankovnom računu - rekla je.

Tijekom intervjua spomenuta je i njezina veza s glumcem Timothéejem Chalametom. Pitali su ju kako se osjećala kada joj je Chalamet javno iskazao ljubav na pozornici tijekom dodjele nagrada Critics Choice, gdje je primio priznanje za ulogu u filmu Marty Supreme.

- Je li zabavno - upitao ju je novinar, a ona je odgovorila: 'Naravno'.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Večeras u seriji 'Divlje pčele' slijedi najbolniji trenutak dosad
DRAMATIČNA EPIZODA

Večeras u seriji 'Divlje pčele' slijedi najbolniji trenutak dosad

Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova epizoda serije 'Divlje pčele'.
Objavili detalje nesreće u kojoj je poginuo brat Darka Lazića
TRAGEDIJA U OBITELJI PJEVAČA

Objavili detalje nesreće u kojoj je poginuo brat Darka Lazića

Policija je objavila detalje tragedije u kojoj je život izgubio Dragan Lazić, brat folk pjevača Darka Lazića. Do nesreće je došlo oko 17 sati u srijedu, a jedan je vozač osumnjičen
FOTO Evo koje zvijezde su išle 'pod nož' te se ne srame o tome pričati: 'Nisam bila zadovoljna'
PRIJE SU DRUGAČIJE IZGLEDALI

FOTO Evo koje zvijezde su išle 'pod nož' te se ne srame o tome pričati: 'Nisam bila zadovoljna'

Sve više zvijezda otvoreno priča o kozmetičkim zahvatima, a mnogi od njih ne srame se priznati koliko su puta i zbog čega išli "pod nož". Od domaćih dama pa sve do svjetski poznatih zvijezda, pogledajte tko je sve prije nešto drugačije izgledao.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026