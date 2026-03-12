Kylie Jenner pozirala u krevetu pa svima pokazala bujnu guzu

Kylie Jenner (28) na društvenim mrežama je podijelila fotografije iz novog editorijala za proljetno izdanje časopisa Vanity Fair, na kojima pozira u zavodljivim scenama snimljenima u luksuznom ambijentu vile.

Editorijal donosi niz odvažnih modnih prizora. Jedna od najupečatljivijih fotografija prikazuje Jenner kako hoda hodnikom raskošne vile noseći tek veliku mašnu.

Jenner je u razgovoru za časopis govorila i o nekim trenucima iz svoje karijere. Prisjetila se početaka svog kozmetičkog brenda i otkrila da je početna investicija iznosila 250.000 dolara, što je tada predstavljalo velik rizik.

- To je bila otprilike polovica novca koji sam tada imala na bankovnom računu - rekla je.

Tijekom intervjua spomenuta je i njezina veza s glumcem Timothéejem Chalametom. Pitali su ju kako se osjećala kada joj je Chalamet javno iskazao ljubav na pozornici tijekom dodjele nagrada Critics Choice, gdje je primio priznanje za ulogu u filmu Marty Supreme.

- Je li zabavno - upitao ju je novinar, a ona je odgovorila: 'Naravno'.