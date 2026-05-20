Obavijesti

Show

Komentari 0
TEŠKA ISPOVIJEST

Kylie Minogue otkrila tajnu koju je čuvala godinama: 'Po drugi put su mi dijagnosticirali rak...'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
Kylie Minogue otkrila tajnu koju je čuvala godinama: 'Po drugi put su mi dijagnosticirali rak...'
2
Foto: Netflix

Na Netflix je nedavno stigao dokumentarac o pop ikoni Kylie Minogue, a u jednoj epizodi ona otkriva tajnu koju je čuvala pet godina. Osvrnula se i na svoju prvu dijagnozu raka koju je dobila 2005. godine

Admiral

Australska pop ikona Kylie Minogue (57) otkrila je da se 2021. godine u tajnosti borila i pobijedila rak dojke, šesnaest godina nakon prve bitke s tom bolešću. Pjevačica je ovu potresnu vijest podijelila u novoj Netflixovoj dokumentarnoj seriji o svom životu i karijeri, nazvanoj jednostavno "Kylie".

Za razliku od 2005. godine, kada je njezina šokantna dijagnoza objavljena u roku od nekoliko dana jer je bila usred svjetske turneje, ovaj put Kylie je cijelu epizodu zadržala za sebe.

Foto: Netflix

​- Uspjela sam to zadržati za sebe i proći kroz tu godinu, za razliku od prvog puta - rekla je u suzama.

​- Pokušavala sam pronaći pravi trenutak da to kažem, jednostavno nisam mogla tada. Bila sam samo ljuštura od osobe - dodala je. 

Tajna borba tijekom velikog povratka

Tijekom 2023. godine, pjevačica je doživjela ogroman uspjeh s pjesmom "Padam Padam", koja joj je donijela i nagradu Grammy. No, priznala je da se osjećala čudno skrivajući ogromnu zdravstvenu bitku koju je vodila u tajnosti.

VRTOGLAVI IZNOSI FOTO Pjevač je 'zaštitio' spermu za milijun dolara: Ovo su slavni koji su osigurali dijelove tijela
FOTO Pjevač je 'zaštitio' spermu za milijun dolara: Ovo su slavni koji su osigurali dijelove tijela

​- Iznutra sam znala da rak nije bio samo trenutak u mom životu i zaista sam trebala reći što se dogodilo kako bih to mogla otpustiti - rekla je. Tajnu je otkrila u trećoj epizodi dokumentarne serije, a na pitanje zašto joj se sada činilo kao pravo vrijeme da o tome progovori, rekla je da je osjećala da je 'važno biti iskrena'. Dodala je kako je, srećom, sad sve u redu s njome. 

Opening performance of the "ABBA Voyage" concert in London
Foto: Henry Nicholls/REUTERS

Otkriće iznosi u trećoj epizodi svoje nove dokumentarne serije. Na pitanje zašto joj se sada činilo kao pravo vrijeme da progovori, 57-godišnja pjevačica kaže da je osjećala da je "važno" biti iskrena.

​- Rad na ovom dokumentarcu značio je osvrtanje na mnoge ključne trenutke u mom životu, a ovo je bio još jedan od njih. Također znam da će negdje postojati netko tko će imati koristi od nježnog podsjetnika da obavi svoje preglede - dodala je. 

Kako prenosi Mirror, pjevačica je objasnila da je dijagnoza postavljena tijekom rutinskog pregleda, naglašavajući važnost ranog otkrivanja. Upravo je rano otkrivanje bilo bitno da preboli dijagnozu i drugi put. 

Prva dijagnoza i borba za majčinstvo

Njezina prva dijagnoza stigla je 2005. godine, kada je željela zasnovati obitelj sa svojim tadašnjim dečkom, francuskim glumcem Olivierom Martinezom. U dokumentarcu iskreno govori o svojoj odluci da odgodi kemoterapiju kako bi se podvrgnula IVF tretmanu.

​- U raku ima puno više od toga da ste ga imali, preboljeli i sada ste dobro - ili dobro za sada. Imala sam 36 godina kada sam dobila dijagnozu, tako da je to već vrijeme kada morate razmišljati o djeci - rekla je. 

The Met Gala red carpet arrivals in New York City
Foto: Andrew Kelly/REUTERS

O temi majčinstva, o kojoj je godinama često govorila kao o svojoj velikoj želji, sada kaže:

​- Pokušala sam. Čak sam odgodila kemoterapiju da pokušam, što je u to vrijeme bilo prilično zastrašujuće jer samo želite da to nestane. Van. Želim se osjećati sigurno, ne želim ovo. Ali da, pokušala sam nekoliko puta s IVF-om, uvijek je to bilo s tračkom nade. Ali nisam mogla ne pokušati - poručila je. 

VOLE ISTE HALJINE, ALI I SLIČE... Kylie Minogue pokazala kako se priprema za nastup, no neke je zbunila: Mislila sam da je Rozga
Kylie Minogue pokazala kako se priprema za nastup, no neke je zbunila: Mislila sam da je Rozga

​- Da se dogodilo, bilo bi to ravno čudu. Ali nije ispalo tako. Čovjek se ne može ne zapitati kako bi bilo - dodala je. 

*uz korištenje AI-ja
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Maja bez Šime, Ella nosila gaće u rukama: Pogledajte kako su se sredili naši poznati...
GLAMUROZNE HALJINE

FOTO Maja bez Šime, Ella nosila gaće u rukama: Pogledajte kako su se sredili naši poznati...

Slavni Hrvati i Hrvatice pojavili su se na crvenom tepihu Story Hall of Famea čija je tema ove godine bila Cabaret. Pogledajte spektakularne kombinacije u kojima su se pojavili
Što će se dogoditi u seriji Divlje pčele večeras? Cvita glumi pred Vukasima, a Zori je jako teško
NOVA EPIZODA

Što će se dogoditi u seriji Divlje pčele večeras? Cvita glumi pred Vukasima, a Zori je jako teško

Na RTL-u od 20.15 slijedi nova napeta epizoda mnogima omiljene domaće serije, Divlje pčele. Evo što će se u njoj događati...
FOTO Ella Dvornik golica maštu velikim prorezima: Ovo su njena izdanja 'bez gaćica'
POKAZALA PREVIŠE?

FOTO Ella Dvornik golica maštu velikim prorezima: Ovo su njena izdanja 'bez gaćica'

Naša poznata influencerica Ella Dvornik već tradicinalno dolazi na crveni tepih Story Hall of Fame u modnim izdanjima koja u prvi plan stavljaju njeno donje rublje, odnosno nedostatak istog....

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026