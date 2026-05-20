Kylie Minogue otkrila tajnu koju je čuvala godinama: 'Po drugi put su mi dijagnosticirali rak...'

Australska pop ikona Kylie Minogue (57) otkrila je da se 2021. godine u tajnosti borila i pobijedila rak dojke, šesnaest godina nakon prve bitke s tom bolešću. Pjevačica je ovu potresnu vijest podijelila u novoj Netflixovoj dokumentarnoj seriji o svom životu i karijeri, nazvanoj jednostavno "Kylie".

Za razliku od 2005. godine, kada je njezina šokantna dijagnoza objavljena u roku od nekoliko dana jer je bila usred svjetske turneje, ovaj put Kylie je cijelu epizodu zadržala za sebe.

Foto: Netflix

​- Uspjela sam to zadržati za sebe i proći kroz tu godinu, za razliku od prvog puta - rekla je u suzama.

​- Pokušavala sam pronaći pravi trenutak da to kažem, jednostavno nisam mogla tada. Bila sam samo ljuštura od osobe - dodala je.

Tajna borba tijekom velikog povratka

Tijekom 2023. godine, pjevačica je doživjela ogroman uspjeh s pjesmom "Padam Padam", koja joj je donijela i nagradu Grammy. No, priznala je da se osjećala čudno skrivajući ogromnu zdravstvenu bitku koju je vodila u tajnosti.

​- Iznutra sam znala da rak nije bio samo trenutak u mom životu i zaista sam trebala reći što se dogodilo kako bih to mogla otpustiti - rekla je. Tajnu je otkrila u trećoj epizodi dokumentarne serije, a na pitanje zašto joj se sada činilo kao pravo vrijeme da o tome progovori, rekla je da je osjećala da je 'važno biti iskrena'. Dodala je kako je, srećom, sad sve u redu s njome.

Foto: Henry Nicholls/REUTERS

Otkriće iznosi u trećoj epizodi svoje nove dokumentarne serije. Na pitanje zašto joj se sada činilo kao pravo vrijeme da progovori, 57-godišnja pjevačica kaže da je osjećala da je "važno" biti iskrena.

​- Rad na ovom dokumentarcu značio je osvrtanje na mnoge ključne trenutke u mom životu, a ovo je bio još jedan od njih. Također znam da će negdje postojati netko tko će imati koristi od nježnog podsjetnika da obavi svoje preglede - dodala je.

Kako prenosi Mirror, pjevačica je objasnila da je dijagnoza postavljena tijekom rutinskog pregleda, naglašavajući važnost ranog otkrivanja. Upravo je rano otkrivanje bilo bitno da preboli dijagnozu i drugi put.

Prva dijagnoza i borba za majčinstvo

Njezina prva dijagnoza stigla je 2005. godine, kada je željela zasnovati obitelj sa svojim tadašnjim dečkom, francuskim glumcem Olivierom Martinezom. U dokumentarcu iskreno govori o svojoj odluci da odgodi kemoterapiju kako bi se podvrgnula IVF tretmanu.

​- U raku ima puno više od toga da ste ga imali, preboljeli i sada ste dobro - ili dobro za sada. Imala sam 36 godina kada sam dobila dijagnozu, tako da je to već vrijeme kada morate razmišljati o djeci - rekla je.

Foto: Andrew Kelly/REUTERS

O temi majčinstva, o kojoj je godinama često govorila kao o svojoj velikoj želji, sada kaže:

​- Pokušala sam. Čak sam odgodila kemoterapiju da pokušam, što je u to vrijeme bilo prilično zastrašujuće jer samo želite da to nestane. Van. Želim se osjećati sigurno, ne želim ovo. Ali da, pokušala sam nekoliko puta s IVF-om, uvijek je to bilo s tračkom nade. Ali nisam mogla ne pokušati - poručila je.

​- Da se dogodilo, bilo bi to ravno čudu. Ali nije ispalo tako. Čovjek se ne može ne zapitati kako bi bilo - dodala je.

*uz korištenje AI-ja

