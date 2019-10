Kylie nakon prekida 'potrčala' bivšem: Našli su se u hotelu...

Hollywood trenutačno trese skandal najmlađe samoostvarene milijarderke Kylie Jenner (22) i njezinog sad bivšeg dečka, repera Travisa Scotta (28). Iako nisu potvrdili prekid niti se žele oglašavati o tome, strani mediji s raznih srana doznaju razloge prekida.

- Kylie je mlada, ali zaista želi tradicionalni, obiteljski život. Vidjela je kako njezine starije sestre imaju obitelj i više djece pa i ona želi isto - rekao je prijatelj obitelji za E! News.

Dok Jenner želi obitelj kao iz filmova, njezin bivši dečko nije isto mislio.

- Ona obožava biti kod kuće s Travisom i njihovom kćeri Stormi Webster više od ičega, ali trenutačno su im prioriteti drukčije posloženi - nastavio je izvor. Kylie želi da se Travis više posveti obitelji, međutim, on je fokusiran na karijeru i trenutačno na radove za novu pjesmu 'Highest in the Room'.

- Bilo mu je teško dolaziti kući navečer da bude s obitelji i da stavi Stormi na spavanje. Trenutačno nije u toj fazi života. To je Kylie učinilo nesigurnom i anksioznom. Posljednjih nekoliko mjeseci Kylie nije bila sigurna što se događa. Želi imati još djece, a shvatila je da on joj to ne može pružiti - kaže prijatelj.

Kylie i Travis bili su skupa više od dvije godine, a reper trenutačno živi u svojoj kući na Beverly Hillsu.

- Kylie mu dopušta da vidi Stormi. Nikada mu to ne bi uskratila - pišu strani mediji. Ipak, otkako je par prekinuo, priča se da se Kylie ponovno spetljala s bivšim dečkom, reperom Tygom (29).

Milijarderka je navodno, nakon mirnog razilaženja s Travisom, otišla upravo kod Tyge. S prijateljicama je bila u noćnom izlasku, nakon kojeg su otišle u hotel Sunset Marquis u kojem je u studiju radio Tyga. U tri ujutro je otišla iz hotela na stražnji, a nekoliko minuta za njom izašao je i reper.

