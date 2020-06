Kylie pozirala u grudnjaku od 5.000 kn, pratitelji je napali: 'Pa skuplji je od moga života'

Nedavno je 'isplivalo' kako Kylie Jenner ipak nije najmlađa samoostvarena milijarderka. U Forbesovom izvješću piše kako je lagala o stečenom bogatstvu. No, to je i dalje ne sprječava da troši kao 'luda'

<p>Manekenka i reality zvijezda<strong> Kylie Jenner</strong> (22) nerijetko sa svojih 182 milijuna pratitelja na Instagramu dijeli golišave fotografije. Karantenu zbog pandemije korona virusa provela je pozirajući u provokativnim izdanjima, a najčešće su joj fotografije na kojima pozira u kupaćem kostimu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Kylie proslavila 22. rođendan</strong></p><p>Sada je pozirala u grudnjaku koji joj je jedva prekrio bradavice, a uz to je pokazala novu boju kose. Kylie je sada plavuša. Na račun izgleda njezini su joj obožavatelji uputili brojne komentare.</p><p>- Plava boja kosa mi je najljepša. Predivna si - pisali su joj.</p><p>No, bilo je i onih koji su se vodili za time kako Kylie previše troši na skupocjene stvari pa joj je jedna od njezinih pratiteljica poručila:</p><p>- Ovaj grudnjak sigurno košta više od mojeg života. Inače, grudnjak koji je Kylie odjenula košta oko 5.000 kuna, stoji na službenoj Gucci stranici. </p><p>A mnogima je smetalo što Kylie briše komentare ispod fotografije, naročito one koji joj ne odgovaraju.</p><p>- Onaj tko radi za Kylie kako bi joj brisao komentare ispod fotografija, stvarno nema srama. Prestani to raditi - pisali su joj. </p><p>Jenner se u posljednje vrijeme sve češće nalazi na meti kritika. Pratitelji su je prvotno 'optužili' kako uređuje fotografije u Photoshopu, a potom se o njoj počelo pisati i pričati kada su je 'skinuli' s mjesta najmlađe milijarderke na svijetu. </p><p>Podsjetimo, nakon što je krivotvorila podatke o svom bogatstvu, Kylie je ostala bez titule najmlađe milijarderke na svijetu, prenosi <a href="https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-8369681/Kylie-Jenner-no-longer-billionaire-according-Forbes.html" target="_blank">Daily Mail</a>. U najnovijem Forbesovom izvješću manekenka je optužena da je lagala o stečenom bogatstvu i krivotvorila porezne prijave kako bi poveća svoju neto vrijednost.</p><p>No, to ju ne sprječava da se i dalje časti skupocjenim stvarima, što joj očigledno mnogi zamjeraju. </p>