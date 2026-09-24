Lady Gaga i njen zaručnik Michael Polansky postali su roditelji djevojčice, a vijest o prinovi iznenadila je njihove najbliže prijatelje koji su saznali iz medija
Lady Gaga kćer je dobila putem surogat majke, a njeni najbliži za vijest su saznali iz medija...
Lady Gaga i njen zaručnik Michael Polansky svoje prvo dijete dobili su putem surogat majke, a vijest o prinovi uspjeli su sačuvati i od svojeg najužeg kruga prijatelja i suradnika. Više izvora potvrdilo je da su njihovi najbliži doznali da je postala majka tek kada je informacija objavljena u medijima.
- Gotovo nitko nije znao - rekao je izvor blizak paru te nadodao kako njezini najbliži suradnici i prijatelji nisu znali što se događa.
Izvori tvrde kako je glumica i pjevačica presretna te da većinu vremena provodi u sjevernoj Kaliforniji sa svojim zaručnikom Michaelom Polanskim, a iz javnosti se potpuno povukla kako bi se što više mogla posvetiti djetetu.
- Uživa u majčinstvu. Odradila je velike turneje i mislim da je s nastupima završila, barem na dulje vrijeme. Sada samo želi biti mama - otkrio je izvor.
Drugi izvor blizak pjevačici objasnio je za Page Six kako nije uvrijeđen što je Gaga sve držala u tajnosti, a istaknuo je kako se ona povukla još u travnju nakon završetka turneje 'Mayhem'.
- To je sjajno. Jako sam uzbuđen zbog nje i drago mi je što su sve uspjeli sačuvati za sebe. Zdravo je da ona i njezin partner imaju svoje tajne. Stvorili su nevjerojatan krug ljubavi unutar kojeg se osjeća sigurno - rekao je izvor.
Isti izvor ističe da ju Michael podržava i da mu je drago što Gaga napokon ima priliku za normalan život. Prvi izvor također je potvrdio da je 42-godišnji Polansky 'jako drag i normalan tip', a Gagin glasnogovornik nije odmah odgovorio na upite medija.
Page Six je početkom rujna prvi objavio vijest o rođenju djeteta. Tada se još nisu znali ime, spol ni točan datum rođenja, no TMZ je prošli tjedan izvijestio da je 40-godišnja glazbenica 9. lipnja u Los Angelesu dobila kćer uz pomoć surogat majke. Tromjesečna djevojčica zove se Rose Bean, a oba imena imaju posebno značenje. Gaga je u filmu 'Zvijezda je rođena' iz 2018. godine izvela pjesmu 'La Vie En Rose', dok je njezinu hit pjesmu 'Born This Way' nadahnuo aktivist Carl Bean.
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