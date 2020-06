Lady GaGa nasmijala svog oca darom: Poklonila mu je kekse...

Pjevačica je nekoliko puta istaknula koliko cijeni svoga oca. Naime, ona je napustila studij na prvoj godini kako bi ostvarila glazbenu karijeru, a tata ju je tada podržao i plaćao joj stanarinu godinu dana

<p>Moja kći poslala mi je kutiju Oreo keksa, rekao je kroz smijeh <strong>Joe Germanotta</strong> (64) za <a href="https://pagesix.com/2020/06/22/lady-gagas-dad-got-oreos-on-fathers-day-from-millionaire-daughter/" target="_blank">strane medije</a>, te se pohvalio poklonom svoje kćeri <strong>Lady GaGe</strong> (34). Pjevačice ga je željela nasmijati pa mu je za Očev dan pripremila skroman poklon, ali bio je od srca.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Lady GaGa nosila ogrlicu od 200 milijuna kuna</strong></p><p>Dodao je kako njegova druga kći živi u New Yorku, a od nje još očekuje da ga vodi na dugu vožnju biciklom. Joe živi u New Jerseyju gdje ima svoj restoran Joanne Trattoria. U posljednje se vrijeme fokusirao na njegovo ponovno otvaranje nakon pandemije korona virusa.</p><p>New York je u ponedjeljak ušao u drugu fazu pandemije. Sada se mogu otvarati restorani od kojih su mnogi bili potpuno zatvoreni mjesecima, ako imaju terase. Germanotta je rekao da je prvo morao zatvoriti svoj restoran, koji navodi GaGu kao investitora, na dva tjedna. To je razdoblje iskoristio kako bi očistio prostor. </p><p>Uspio je vratiti i dio svojih zaposlenika nakon što je dobio pozajmicu. Tvrdi kako su neki od njih s njim već osam, devet godina. Osjećao se obveznim pobrinuti se za njih. </p><p>No, prije no što je dobio pozajmicu Germanotta je zaposlenike plaćao iz svog džepa. Zbog toga se u ožujku našao na meti kritika nakon što je otvorio 'Go Fund Me' stranicu za svoje osoblje. S obzirom na financijsko stanje Lady GaGe koja je 'teška' 275 milijuna dolara, kritičari su smatrali kako je takav potez bio nepotreban. Ubrzo nakon toga ugasio je stranicu. </p><p>Lady Gaga nekoliko je puta istaknula koliko cijeni svog oca. Naime, pjevačica je napustila studij na prvoj godini kako bi ostvarila glazbenu karijeru, a tata ju je tada podržao i plaćao joj stanarinu godinu dana. </p><p>- On je moj heroj. Želim da bude ponosan na mene - rekla je svojedobno.</p><p> </p><p> </p><p> </p>