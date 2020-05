Lady GaGa pozirala u kratkom lateks topu: Ispale su joj grudi

Pjevačica Lady GaGa (34) uskoro će izdati šesti studijski album 'Chromatica'. Prvotno ga je trebala izdati 10. travnja ove godine, no, zbog pandemije korona virusa koja je pogodila cijeli svijet to je odgođeno za 29. svibnja. Osim novog albuma, GaGa odnedavno ima i novi imidž. Kosu je ofarbala u ružičasto.

Raduje se novim pjesmama, a za vikend je na društvenim mrežama napisala jedan stih s novog albuma.

- Čujem kako dolazi oluja - napisala je uz fotografiju na kojoj pozira u crnom topu, ispod kojeg joj se naziru grudi. Referirala se na pjesmu 'Rain on me' koju je snimila s pjevačicom Arianom Grande (26), a 'izbacila' ju je u petak.

Osim pjesme, pratitelji su joj standardno komentirali i izgled.

- Zbog tebe mi temperatura raste, ikona si. Goriš, curo - pisali su joj.

GaGa je već 2016. imala sličan outfit u spotu pjesme 'Perfect Illusion', kada je nosila sivu majicu i izvirile su joj grudi. A za novi album, ime nije odabrala slučajno, što je objasnila za strane medije.

- Simbol za Chromaticu ima sinusni val u sebi, koji je matematički simbol za zvuk, a to je ono od čega se stvara sav zvuk. A za mene je zvuk ono što me spasilo u jednom životnom razdoblju i izliječilo me. To je iscjeljivanje, ali i hrabrost - rekla je GaGa.

U znak potpore svom nadolazećem albumu, GaGa će imati koncertnu turneju pod nazivom Chromatica Ball. Počet će 24. srpnja 2020. u Saint-Denisu u Francuskoj i završiti 19. kolovoza 2020. u Istočnom Rutherfordu u Sjedinjenim Američkim Državama.

