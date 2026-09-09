Lady Gaga se udala u tajnosti?

Lady Gaga (40) tajno se udala za Michaela Polanskyja i trenutno uživa na medenom mjesecu, uvjereni su njeni prijatelji.

- Nitko je više od mjesec dana nije vidio niti čuo za nju. Svi u njezinu krugu misle da je pobjegla s Michaelom i da je sada na medenom mjesecu te da rade na proširenju obitelji - kazao je izvor za Daily Mail i dodao kako je pjevačica uvijek govorila da bi se upravo u ovom životnom razdoblju voljela skrasiti i zasnovati obitelj.

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- Gaga ima samo jednu sestru, Natali, i oduvijek je željela imati više braće i sestara. Zato želi da njezina djeca imaju mnogo braće i sestara kako bi se svi mogli oslanjati jedni na druge.

Unatoč tome što se posljednjih mjeseci drži podalje od javnosti, dobitnica Grammyja posljednjih je tjedana objavljivala sadržaj na društvenim mrežama kako bi promovirala svoje proizvode za šminkanje Haus Labs. Lady Gaga poznata je po tome što vrlo malo govori o privatnom životu, a navodno je nekoliko mjeseci čekala prije nego što je javno objavila zaruke s Polanskyjem, s kojim je počela izlaziti 2019. godine. Zaruke je potvrdila tijekom Olimpijskih igara u Parizu 2024. U ožujku je u razgovoru s Brunom Marsom rekla kako se planira uskoro udati, a za Rolling Stone je krajem prošle godine dala naslutiti da bi mogla pobjeći i udati se tijekom stanke između poslovnih obaveza.

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- Bilo je kao: ‘Dobro, možemo li se vjenčati ovog vikenda?’ - rekla je Gaga za Rolling Stone.

- Ne želimo baš veliko vjenčanje, ali želimo uživati u tome. Na mnogo načina već se osjećamo kao da smo vjenčani, tako da se neće mnogo toga promijeniti - dodao je Polansky u intervjuu. Gaga je 2024. godine također u šali otkrila da su ona i Polansky razmišljali o tome da jednostavno 'odu u matični ured' i 'naruče kinesku hranu' tijekom gostovanja kod Jimmyja Kimmela.

- Biti majka je ono što najviše želim. A on će biti prekrasan otac. Zbog toga smo jako uzbuđeni - kazala je pjevačica tada.