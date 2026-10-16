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ŽIVOT U TROJE

Lady Gaga uživa u majčinstvu! Otkrili nove detalje o kćeri

Piše 24sata,
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Lady Gaga uživa u majčinstvu! Otkrili nove detalje o kćeri
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Foto: Instagram
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Pjevačica i njezin zaručnik Michael Polansky 9. lipnja dobili su kćer Rose Bean uz pomoć surogat majke, a izvor blizak paru otkrio je kako izgleda njihov obiteljski život

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Nakon što je 9. lipnja uz pomoć surogat majke dobila kćer Rose Bean, Lady Gaga (40) posvetila se obiteljskom životu sa zaručnikom Michaelom Polanskyjem. Izvor blizak pjevačici otkrio je da se par sad osjeća kao potpuna obitelj te da oboje s ponosom pričaju o odrastanju svoje djevojčice.

​- Gaga se jako dobro snašla u ulozi majke. Brižna je, zaštitnički nastrojena i obožava pjevati malenoj Rose - navodi neimenovani izvor za People.

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Lady Gaga kćer je dobila putem surogat majke, a njeni najbliži za vijest su saznali iz medija...

Zvijezda svojoj mezimici svaku večer pjeva uspavanke, a na repertoaru se redovito nađe i poznata pjesma 'La Vie en Rose'. Iako je i dalje aktivna oko svog kozmetičkog brenda Haus Labs, glazbenica se nakon završetka svjetske turneje u travnju odlučila maksimalno posvetiti obitelji.

​- Uvijek je željela biti majka i to joj je bilo jako važno. Sada uživa daleko od očiju javnosti i provodi dragocjeno vrijeme s bebom - dodao je izvor blizak pjevačici.

Foto: DPA

Ime djevojčice Rose Bean moglo bi imati posebno značenje za Lady Gagu. Rose, odnosno ruža, povezuje se s pjesmom 'La Vie en Rose', koju je pjevačica izvela u filmu 'Zvijezda je rođena' iz 2018. godine. Gaga duž kralježnice ima i tetovažu velike ruže uz koju je ispisan naziv te francuske šansone.

POSVETILI SE BEBI Otkrili su ime kćeri Lady Gage. Rodila ju je surogat majka?
Otkrili su ime kćeri Lady Gage. Rodila ju je surogat majka?

Ni srednje ime Bean možda nije slučajno. Prema nagađanjima upućenih izvora, moglo bi biti posveta aktivistu i pjevaču Carlu Beanu, čija je pjesma 'I Was Born This Way' bila jedna od inspiracija za Gagin hit 'Born This Way'. Ipak, pjevačica nije potvrdila značenje imena svoje kćeri.

Foto: Instagram

Lady Gaga i Michael Polansky, poduzetnik koji je diplomirao na Harvardu, započeli su vezu krajem 2019. godine. Prvi put privukli su pozornost javnosti kad su ih na dočeku 2020. godine u Las Vegasu fotografirali kako se ljube.

Tijekom pandemije koronavirusa zajedno su boravili u njezinoj kući u Malibuu, daleko od očiju javnosti. Zaručili su se u proljeće 2024. godine. No Gaga je zaruke potvrdila tek u srpnju, kad je na Olimpijskim igrama u Parizu Polanskyja predstavila kao svog zaručnika tadašnjem francuskom premijeru Gabrielu Attalu.

Par ne dijeli samo privatni život nego i poslovne uspjehe. Polansky je sudjelovao u pisanju nekoliko pjesama s Gagina albuma 'Mayhem' iz 2025. godine, na kojemu je radio i kao koproducent.

*Uz korištenje AI-ja

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