Lagao da je punoljetan kako bi mogao raditi u kinu za odrasle

Njegov deveti film “Bilo jednom u Hollywoodu” u naša kina stiže 8. kolovoza, a prije početka prikazivanja Quentin Tarantino (56) u nedavnom intervjuu iznenadio je sve priznanjem kako razmišlja o redateljskom umirovljenju. Osebujni američki scenarist, filmski redatelj i glumac znao je o tome i ranije govoriti, pa i nagađati kako će snimiti deset filmova te se povući.

A da navodno misli ozbiljno, potvrdio je nakon snimanja i Brad Pitt (55). Uz njega u filmu će se pojaviti zvučno društvo. Leonardo Di Caprio (44), Al Pacino (79), Margot Robbie (29), Kurt Russell (68) i nekolicina drugih holivudskih faca. Tarantinovo eventualno napuštanje redateljske palice ne znači potpuni odlazak iz umjetničkog svijeta i kreativnog djelovanja. Filmu je, kako tvrdi, dao sve što je imao, ali vidi se kako piše knjige i kazališne komade. U novim formama vjerojatno nas očekuje i pokoji novi Quentinov zaštitni znak.

Njegove filmove krase britki dijalozi, dim cigareta, pop kulturne referencije te puno krvi i nasilja, a filmofili i Tarantinovi fanovi znaju i za mnoge male finese i trikove koje je koristio na filmskom platnu. Izmišljao je robne marke i zatim proizvode strateški postavljao u filmove pa je tako sigurno velik broj ljudi mislio da zaista postoje cigarete Red Apple ili hamburgeri Big Kahuna. Jedan od njegovih klasičnih filmaških manevara je i snimak iz prtljažnika (tzv. trunk shot), koji je koristio u svim filmovima koje je režirao, a ako ste pobožno gledali Tarantinove filmove, uočili ste i njegovu opsjednutost ženskim stopalima, koju nije ni pokušavao kriti. Naprotiv, krupni kadrovi masiranja pojavljuju se iz filma u film.

Prvi dugometražni, “My Best Friend’s Birthday”, prošao mu je ispod radara. Ipak, pet godina poslije skrenuo je pozornost na sebe filmom “Psi iz rezervoara”, a u to vrijeme već je bio vrstan scenarist. Devedesetih je snimio još dva filmska klasika, “Pakleni šund” 1994., za čiji je scenarij s Rogerom Avaryjem (53) dobio prvi od dvaju Oscara te “Jackie Brown” iz 1997. U novom stoljeću niz je nastavio s dva iznimno popularna nastavka “Kill Bill”, u kojima je briljirala njegova muza Uma Thurman (49), a uslijedili su “Otporan na smrt”, “Nemilosrdni gadovi”, “Odbjegli Django” i “Mrska osmorka” kojima je Tarantino potvrdio status jednog od najvažnijih redatelja današnjice, iako za njegov rad često vrijedi ona “ili ga voliš ili ne možeš podnijeti”.

Danas, pred eventualni odlazak iz fimskog svijeta njegov CV izgleda impresivno, ali nije uvijek bilo tako. Prije nego što se uspio probiti na veliku scenu, Tarantino je, kako bi dobio manje uloge, izmislio da je glumio u filmovima “Zora živih mrtvaca” te u “Kralju Learu”, u adaptaciji velikoga francuskog redatelja Jean-Luca Godarda (88). Kasnije se to “primilo” pa mu u mnogim biografijama i danas pogrešno stoji. Uz Godarda kao uzore Tarantino je oduvijek navodio Briana De Palmu (78), Martina Scorsesea (76), Terryja Gilliama (78), Sergija Leonea i Howarda Hawksa. Godine 1994. odbio je režirati “Brzinu” sa Sandrom Bullock (54) i Keanuom Reevesom (54), a 1997. “Ljudi u crnom” pa je njegov nesuđeni angažman otišao u ruke Barryja Sonnenfelda (66).

Tarantino je bio u vezi s oskarovkom Sofijom Coppolom (48), scenaristicom i redateljicom slavnog prezimena, a u vezi je bio i s Oscarom nagrađenom glumicom Mirom Sorvino (51). Dugo su ga pratile glasine o vezi s Thurman, ali je govorio da je njihova veza isključivo platonska. Krajem prošle godine oženio se 20 godina mlađom manekenkom i pjevačicom Daniellom Pick (35). Par se vjenčao na intimnoj ceremoniji u Los Angelesu. Među uzvanicima su bili upravo Uma Thurman, Bruce Willis (64) te Samuel L. Jackson (70). Iako su njegovi filmovi najčešće prepuni strašnih zločina i zloporabe droga, Tarantino je privatno navodno prilično miran tip.

Kao tinejdžer je ukrao knjigu iz knjižnice pa su ga uhvatili, a droge ga, tvrdi, nikad nisu zanimale. U jednom od intervjua istaknuo je kako bi još želio raditi s Kate Winslet (43), Johnnyjem Deppom (56), Meryl Streep (70), Simonom Peggom (49) i Michaelom Caineom (86), a žao mu je i što nije nikad režirao jedan od filmova iz sage Jamesa Bonda. Njegov kvocijent inteligencije navodno je visokih 160, no od školovanja je brzo odustao i tim potezom zabrinuo roditelje. Godinama je prije velike karijere radio u videoteci, a da je zaista prošao put od trnja do zvijezda, svjedoči i to da mu je prvi posao u filmskoj industriji bio u kinu koje je puštalo pornofilmove. Tamo je Quentin posjetitelje upućivao do njihovih sjedala, a “posao iz snova” dobio je ponovno uz malo laži, tvrdeći da je punoljetan.