Prije sedam godina napustila nas je Lambaša: 'Nije mi lakše'

<p><strong>Dolores Lambaša</strong> izgubila je život nakon prometne nesreće pokraj Slavonskog Broda na današnji dan prije sedam godina. Imala je 32 godine. Glumičina majka <strong>Alma Petrović</strong> uoči tužne obljetnice smrti nije imala snage razgovarati o kćeri.</p><p>- Ništa meni lakše nije - kratko nam je rekla...</p><p>Lani nam je rekla da joj je s vremenom sve teže i teže...</p><p>- Na groblje iden često, šta ću... Ali to mi ne olakšava. Ako ne idem, užas, a ako idem isto. Kad je vidim na televiziji čini mi se kao da je tu, kao da je živa. Šok je kad upališ slučajno pa vidiš ili ako mi jave da je na televiziji. Što mi to vridi kad mog diteta nema. Svaki 23. mi je grozno, ali i ne samo tada nego svaki dan. Nju je ubilo jedanput, a mene svaki dan ubija. To mi je bilo jedino dite, živjela san za nju, mučila se i sve. Grozno se osjećam - dodala je lani glumičina majka Alma.</p><p>Dolores je rođena u Šibeniku 1981., gdje je završila jezičnu gimnaziju i Glazbenu školu 'Ivana Lukačića'.</p><p>Pohađala je solo pjevanje, glasovir, gitaru te povijest glazbe i dirigiranja. Glumila je u nekoliko filmova, a proslavila se i ulogama u serijama i sapunicama, poput 'Odmori se, zaslužio se', 'Zauvijek susjedi', 'Najbolje godine'... </p><p>Posljednje glumačko ostvarenje napravila je u seriji 'Ruža vjetrova'. Na snimanju serije zbližila se s kolegom <strong>Stojanom Matavuljem </strong>(59).<strong> </strong>Glumac je skrivio prometnu nesreću u kojoj je Dolores zadobila ozljede od kojih je preminula. Zbog toga je Matavulj osam mjeseci proveo u zatvoru.</p><p>Doloresina prijateljica <strong>Martina Mijić</strong> ispričala nam je kako je glumica bila posebna, čarobna, topla djevojka zaraznog osmijeha.</p><p>- Na momente je bila divlja lavica s dušom preplašenog janjeta. To je bila moja Dolores. Djevojčica sa srcem srne i maskom lava - rekla je Martina. Dolores je obožavala more.</p><p>- Citirat ću jednu njenu poruku koju mi je poslala: 'Meni ti je san živit na brodu i dignit sidro i samo dalje, baren šest miseci, a onda šest negdi uz more isto.' - rekla je Martina. Dolores je posebno bila vezana za obitelj. S posebnom srećom pričala bi o povratku kući, mami, moru. Često je od uzbuđenja znala probdjeti cijelu noć, pričajući s Martinom i onda otići ravno na kolodvor, u strahu da ne zaspe i zakasni.</p><p>- Šibensko dite, kako je znala reći sama za sebe. Dolores je uvijek radila. Obožavala je svoj posao, često mi je pričala o kazalištu i glumi na daskama koje život znače, projektu na nekoj novoj seriji. Uz to je pisala i poeziju. Nije se obazirala na zlobne kritike i osude ljudi. Samo je htjela jednu stvar: živjeti svoj život. Kada je vjerovala u nešto davala je cijelu sebe u to. Cijelo srce, dušu, strast ispričala nam je svojedobno Martina.</p>