Lana Jurčević: Mnogi me pitaju pjevam li još. Pauza nije kraj

Najčešće pitanje u zadnje vrijeme: 'Jel pjevaš još?' O, daaa! Samo malo drukčiji repertoar, sad sam na uspavankama i tome, poručila je Lana Jurčević. Umjesto koncertnih pozornica, posljednjih mjeseci najviše pjeva kod kuće pred svojim najmlađim obožavateljicama, kćerima Maylom Lily i Meli.

Starija je već dobro svladala mamine hitove.

- Iako, Maki nam već zna pola ‘Dio mene’, a kad joj je vruće, pobaca sve sa sebe, a ja se derem za njom: ‘Ne možeš hodati gola, gola po kući’ (znate koja je to pjesma). I da, samo za kraj da kažem: Pauza nije kraj priče. Živjeli - zaključila je pjevačica na Instagramu.

Početkom travnja njihova je obitelj postala bogatija za jednog člana. Lana i partner Filip Kratofil dobili su kćer Meli, koja se pridružila dvogodišnjoj Mayli Lily. Iako su zajedno od 2017. godine, privatni život nastoje zadržati za sebe. Filip se bavi digitalnim marketingom i razvojem brendova te je jedan od osnivača Lanine tvrtke.

- On ima kliker za stvari prema kojima ja nemam puno afiniteta, a i obrnuto. Zato smo i dogurali tu gdje jesmo. U svakom normalnom odnosu ima uspona i padova, samo dosad nijedan pad nije bio toliko velik ni poguban. Na sve što smo zajedno napravili i izgradili gledam baš s ponosom - rekla je pjevačica ranije za Story.

Filip ima i brata blizanca Antonija, koji je također u vezi s jednom domaćom pjevačom - Jelenom Žnidarić, poznatijom kao Zsa Zsa.