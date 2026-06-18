Obavijesti

Show

Komentari 1
bez dileme

Lana Jurčević: Mnogi me pitaju pjevam li još. Pauza nije kraj

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Lana Jurčević: Mnogi me pitaju pjevam li još. Pauza nije kraj
6
Foto: Robert Anic/PIXSELL

Pjevačica je otkrila da su joj uspavanke trenutačno glavni repertoar, ali i poručila da njezina glazbena priča nije završena

Admiral

Najčešće pitanje u zadnje vrijeme: 'Jel pjevaš još?' O, daaa! Samo malo drukčiji repertoar, sad sam na uspavankama i tome, poručila je Lana Jurčević. Umjesto koncertnih pozornica, posljednjih mjeseci najviše pjeva kod kuće pred svojim najmlađim obožavateljicama, kćerima Maylom Lily i Meli. 

DOBILA PODRŠKU Lana pokazala što znači 'dobro se udati' pa oduševila sve: Biti bogat ima neko drugo značenje
Lana pokazala što znači 'dobro se udati' pa oduševila sve: Biti bogat ima neko drugo značenje

Starija je već dobro svladala mamine hitove.

- Iako, Maki nam već zna pola ‘Dio mene’, a kad joj je vruće, pobaca sve sa sebe, a ja se derem za njom: ‘Ne možeš hodati gola, gola po kući’ (znate koja je to pjesma). I da, samo za kraj da kažem: Pauza nije kraj priče. Živjeli - zaključila je pjevačica na Instagramu.

Početkom travnja njihova je obitelj postala bogatija za jednog člana. Lana i partner Filip Kratofil dobili su kćer Meli, koja se pridružila dvogodišnjoj Mayli Lily. Iako su zajedno od 2017. godine, privatni život nastoje zadržati za sebe. Filip se bavi digitalnim marketingom i razvojem brendova te je jedan od osnivača Lanine tvrtke.

- On ima kliker za stvari prema kojima ja nemam puno afiniteta, a i obrnuto. Zato smo i dogurali tu gdje jesmo. U svakom normalnom odnosu ima uspona i padova, samo dosad nijedan pad nije bio toliko velik ni poguban. Na sve što smo zajedno napravili i izgradili gledam baš s ponosom - rekla je pjevačica ranije za Story. 

Filip ima i brata blizanca Antonija, koji je također u vezi s jednom domaćom pjevačom - Jelenom Žnidarić, poznatijom kao Zsa Zsa.

Foto: Instagram/

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Sjećate se Ive, Ćorlukine bivše? Njeno je ime tetovirao pa skidao, sad je neprepoznatljiva
FATALNA LJUBAV

Sjećate se Ive, Ćorlukine bivše? Njeno je ime tetovirao pa skidao, sad je neprepoznatljiva

Ljubavna priča našeg tada mladog nogometaša Vedrana Ćorluke i studentice Ive Buzov započela je 2007. godine, a par je prekinuo nakon tri godine veze. Mnogi još pamte tetovaži Ivina imena i datuma rođenja na Ćorlukinoj šaci koju je kasnije laserski skinuo...
Uh! Ivana Knoll uskočila u vruće hlačice, ni Englez joj nije odolio
SVE PRŠTI OD SEKSEPILA

Uh! Ivana Knoll uskočila u vruće hlačice, ni Englez joj nije odolio

Gdje je vatrena navijačica Ivana Knoll, ondje su i fotografi. Tako je bilo na ulicama Dallasa, gdje je predvodila navijače uoči okršaja 'vatrenih' i Engleske, a ništa se nije promijenilo ni na tribinama. U korzetu sa šahovnicom i kratkim traper hlačicama ponovno je privlačila poglede, a čini se da joj nije odolio ni navijač u engleskom dresu.
Severina u visokom društvu i visokim potpeticama gledala utakmicu protiv Engleza
U AMBASADI

Severina u visokom društvu i visokim potpeticama gledala utakmicu protiv Engleza

Severina je utakmicu Hrvatske i Engleske pratila u rezidenciji britanskog veleposlanika te sve podijelila s pratiteljima na društvenim mrežama

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026