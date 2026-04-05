Lana Jurčević o partneru s kojim čeka drugo dijete: 'Mijenja se sve, testiraju se granice i odnos'

Lana Jurčević i njezin partner Filip Kratofil iščekuju drugo dijete. Zajedno je par prije nekoliko godina dobio kćer Maylu Lily, a uskoro im stiže i prinova. Pjevačica i poduzetnica se oglasila na Instagramu o njihovoj vezi te objavila fotografiju na kojoj je u prvom planu njezin trudnički trbuh s Filipovom rukom na njemu.

Foto: Instagram/

- Naša priča ide ovako: Skoro devet godina zajedno. Jedna mala već trči po kući, druga samo što nije pokucala na vrata. A mi? Mi surfamo na valovima od 'dođi da te zagrlim' do 'ne obraćaj mi se više danas' - započela je Lana šaljivo.

- Nismo savršeni. Bilo je dana kad smo šutjeli više nego pričali. I kad smo si sve po spisku... Kad smo se gledali preko sobe i mislili: 'Kako smo uopće došli do ovdje?' I onda bi opet došao neki mali trenutak - ja ne znam koji on to 'super power' ima, ali me i najljuću zna nasmijati. I to s takvom nekom gluposti da se ni dijete u vrtiću tom ne bi nasmijalo - dodala je.

Nadalje, u objavi je istaknula kako su naučili da ljubav 'nisu samo leptirići' te da ima dana kada 'dišu na škrge'.

Foto: instagram

- Ali i ovo - ruka na trbuhu i osjećaj da, unatoč svemu, gradimo nešto stvarno i veliko i da idemo dalje. Jer, ljudi kad dobiju djecu su na najvećem testu. Sve se mijenja. Mijenja se dinamika svega, mijenjaju se i ljudi. Testiraju se granice, testira se međusobni odnos, partnerski, roditeljski... Testira se strpljenje, kapaciteti, trajanje baterija svakog od nas, zbrajanje koliko je tko čega napravio... I tako možemo u nedogled - poručila je te dodala kako su još uvijek tim te zatražila savjete oko toga 'kako preživjeti dolazak još jedne bebe', dok u isto vrijeme se brinu i o starijoj kćeri.

Filip i Lana zajedno su od 2017. godine, a o Filipu se ne zna mnogo. Njegove društvene mreže su zaključane, no u opisu stoji kako je osnivač Lanine tvrtke La Piel, kao i da se bavi digitalnim marketingom te razvojem brendova.