Obavijesti

Show

Komentari 1
OBITELJ NA OKUPU

Lana Jurčević objavila kako je izgledao prvi susret njenih kćeri i raznježila sve: 'Predivne su!'

Piše Tina Ozmec-Ban,
Čitanje članka: 1 min
3
Foto: instagram

Na Uskrs je Lana Jurčević rodila drugo dijete, kćer Meli, a u subotu je na Instagramu objavila i kako je izgledao prvi susret njene starije kćeri Mayle Lily s malom sestricom

Pjevačica i poduzetnica Lana Jurčević rodila je na Uskrs drugo dijete, djevojčicu Meli. Zajedno s partnerom Filipom Kratofilom ima i kćer Maylu Lily, a u subotu je na društvenim mrežama objavila i video prvog susreta dvije sestrice. Sudeći prema slatkom videu kojeg je objavila, Mayli se jako svidjela njezina sestrica. Uz video je napisala i emotivne stihove iz svoje nove pjesme 'Dio Mene'.

OBJAVILA VIDEO Lana Jurčević otkrila dramatične trenutke prije drugog porođaja
Ispod objave redali su se komentari, a svi su pisali koliko je slatko vidjeti Maylu u ulozi velike sestre, kao i obitelj, sada četveročlanu, na okupu. 'Predivne su', 'Jao, preslatko!', 'Najljepše', samo su neki od raznježenih komentara na video. 

Foto: instagram

Ranije je pisala i o tome što se događalo neposredno prije porođaja. 

- Dolazim doma i uvjeravam se da me intuicija ne vara. Odlazim u bolnicu, na hitnu. Žele da ostanem. “Moraš sad odmah donijeti odluku” - kažu mi. A meni glava u rasulu. Eksplodirat će mi mozak, doslovno. Zbrajam pluseve i minuseve, oduzimam, množim, dijelim i nikako ne dolazim do rješenja… - dodala je. U jednom je trenutku, navela je, izašla ispred bolnice. 

'KUPIO' ŽIRI I PUBLIKU VIDEO Pogledajte kako je David Balint utjelovio Lanu Jurčević
- Izlazim na zrak jer mi nije dobro, pomolim se ispred bolnice da sve prođe dobro, što god odlučila (doktori dolaze po mene i govore da nisam smjela ni izaći - moram potpisati da ako odlazim, to radim na svoju odgovornost ili moraju obavijestiti policiju) - napisala je.

Foto: instagram

Na kraju su ona i partner Filip Kratofil promijenili plan te se odlučili za porođaj u privatnoj poliklinici, gdje je Meli i rođena. Filip i Lana zajedno su od 2017. godine, a o Filipu se ne zna mnogo. Iako se Filip pojavljuje u jednom njenom spotu, Lana je još ranije otkrila kako se on ne voli medijski eksponirati.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
FOTO Sve ljubavi Filipa Juričića
GLUMAC SLAVI 45. ROĐENDAN

FOTO Sve ljubavi Filipa Juričića

Filip Juričić od početaka svoje karijere slovi kao miljenik ženskoga dijela publike. Slavni glumac danas slavi 45. rođendan, a prisjetili smo se koga je sve ljubio i kako se mijenjao tijekom godina.
Sjećate se Mike iz Big Brothera? Nakon promjene spola pozira u minici, a hvali se i poprsjem...
NEPREPOZNATLJIV

Sjećate se Mike iz Big Brothera? Nakon promjene spola pozira u minici, a hvali se i poprsjem...

Mika Vasić prije 10 godina natjecao se u reality showu s bratom blizancem Gibom i roditeljima. Stekli su slavu i veliku popularnost, a braća su promijenila spol te se zovu Ana i Ivana
Suprug o Bugi Mariji Šimić: "Naše zajedničko vrijeme najljepša je stvar na svijetu"
O ŽIVOTU, KARIJERI, SINU...

Suprug o Bugi Mariji Šimić: "Naše zajedničko vrijeme najljepša je stvar na svijetu"

Milošev na Zagrebački festival dolazi s pjesmom koju je snimio s Lu Jakelić, a za 24sata je otkrio nekoliko detalja iz braka s glumicom Bugom Marijom Šimić te njihovoj sreći sa sinčićem.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026