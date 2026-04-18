Lana Jurčević objavila kako je izgledao prvi susret njenih kćeri i raznježila sve: 'Predivne su!'

Pjevačica i poduzetnica Lana Jurčević rodila je na Uskrs drugo dijete, djevojčicu Meli. Zajedno s partnerom Filipom Kratofilom ima i kćer Maylu Lily, a u subotu je na društvenim mrežama objavila i video prvog susreta dvije sestrice. Sudeći prema slatkom videu kojeg je objavila, Mayli se jako svidjela njezina sestrica. Uz video je napisala i emotivne stihove iz svoje nove pjesme 'Dio Mene'.

Ispod objave redali su se komentari, a svi su pisali koliko je slatko vidjeti Maylu u ulozi velike sestre, kao i obitelj, sada četveročlanu, na okupu. 'Predivne su', 'Jao, preslatko!', 'Najljepše', samo su neki od raznježenih komentara na video.

Ranije je pisala i o tome što se događalo neposredno prije porođaja.

- Dolazim doma i uvjeravam se da me intuicija ne vara. Odlazim u bolnicu, na hitnu. Žele da ostanem. “Moraš sad odmah donijeti odluku” - kažu mi. A meni glava u rasulu. Eksplodirat će mi mozak, doslovno. Zbrajam pluseve i minuseve, oduzimam, množim, dijelim i nikako ne dolazim do rješenja… - dodala je. U jednom je trenutku, navela je, izašla ispred bolnice.

- Izlazim na zrak jer mi nije dobro, pomolim se ispred bolnice da sve prođe dobro, što god odlučila (doktori dolaze po mene i govore da nisam smjela ni izaći - moram potpisati da ako odlazim, to radim na svoju odgovornost ili moraju obavijestiti policiju) - napisala je.

Na kraju su ona i partner Filip Kratofil promijenili plan te se odlučili za porođaj u privatnoj poliklinici, gdje je Meli i rođena. Filip i Lana zajedno su od 2017. godine, a o Filipu se ne zna mnogo. Iako se Filip pojavljuje u jednom njenom spotu, Lana je još ranije otkrila kako se on ne voli medijski eksponirati.