Lana Jurčević otkrila da čeka drugo dijete sa suprugom: U eri trbuha poput Djeda Božićnjaka

Kći nekadašnjeg Dinamovog trenera Nikole Jurčevića, Lana Jurčević, na društvenim mrežama otkrila je najljepše vijesti. Objavila je kako ona i njen suprug, makedonski nogometaš Risto Mitrevski čekaju drugo dijete.

Sretnu vijest je potvrdila nizom fotografija iz Beča, u kojem uživa u Adventu. S ponosom je pokazala trbuščić, koji je u prvom planu.

- U eri trbuha poput Djeda Božićnjaka - napisala je Lana ispod fotografija.

Ona i njen suprug žive u Jakarti, glavnom gradu Indonezije, u kojem Risto igra za indonezijski nogometni klub Persebaye Surabaye. U travnju 2020. rodila je prvo dijete, sina Aleksandra.

Vijest o drugoj trudnoći za pratitelje je bila poprilična novost te su joj mnogi čestitali na najljepšoj mogućoj vijesti.