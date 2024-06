Lana Jurčević raznježila novim fotografijama kćerkice: 'Naše prvo romantično putovanje...'

Pjevačica Lana Jurčević (39) podijelila je fotografije s odmora u Španjolskoj, a na njima je pozirala s kćerkicom Maylom Lily.

- Naše prvo romantično putovanje, gdje drugdje nego na Ibizu. Maki nam raste kao gljivica poslije kiše, već je ogromna. I predobra cijelo vrijeme. Naputovala se i u maminom trbuhu i napartijala na maminim koncertima, tako da je svoj na svome i sad - napisala je Lana u opisu.

S njima je na putovanje otišao i Lanin partner Filip, kao i njezine prijateljice, među njima i supruga NBA košarkaša Ivice Zupca, Kristina Zubac.

Jurčević je u studenom prošle godine rodila kćer, a nedavno je otkrila kako se djevojčica zove. Ona i Filip su na ruke istetovirali ime kćerkice. 'Njeno ime je našlo put do nje, njeno ime je imalo značenje i prije nego što smo ga mi saznali i nismo mogli vjerovati koje su to ‘slučajnosti’ i podudarnosti sa svime kroz što smo prošli... Ali, očito joj je to ime bilo suđeno', napisala je tada.