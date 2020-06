Lana Jurčević se naljutila pa prozvala Tiju Mamić? 'Sad svi pokreću kozmetičke brendove'

Krajem svibnja Tia je rekla da bi mnogi mogli pomisliti kako su inspiracija za beauty liniju slavne sestre Kardashian, ali da se zapravo iza njihove ideje krije slavni američki vizažist Scott Barnes

<p>Pjevačica <strong>Lana Jurčević</strong> (35) u utorak navečer se oglasila na svom Facebook profilu i prozvala sve one koji su pokrenuli liniju kozmetičkih proizvoda.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Lana govori o svojoj karijeri</strong></p><p>- Svi odjednom pokreću kozmetičke brendove, od poštara do knjigovotkinje i svi od reda imaju shimmer oil, shimmer sprej i svi od reda se zovu ili beach ili glow - napisala je i dodala kako je to postalo bolje od dezinficijensa. Našalila se i da će nam ekonomija zbog toga procvjetati. </p><p>Lanini pratitelji s njome su se mahom složili i njenu izjavu prilagodili i glazbenom svijetu. </p><p>- Isto kao što bi svi pjevali... Sve sami talenti - komentirali su. </p><p>Iako nije izravno napisala na koga je mislila u svom statusu, njena objava referirala se i na kozmetički brend koji su pokrenule pokćerka političara <strong>Ljube Jurčića</strong> i snaha<strong> Zdravka Mamića</strong>, <strong>Tia Mamić</strong> te vizažistica <strong>Lada Mitrašinović</strong>, jer ima riječ glow u svom nazivu.</p><p>Djevojke su napravile puder losion, i to zato što je to, kažu, nedostajalo na našem tržištu. Jurčević svoju liniju ima već nekoliko godina i koristila je imena 'beach' i 'glow' kao i sitne šljokice u sastavu pa joj je sada očito zasmetalo što su se još neki dosjetili sličnog imena za kozmetičke proizvode. </p><p>Krajem svibnja Tia je rekla da bi mnogi mogli pomisliti kako su inspiracija za beauty liniju slavne sestre Kardashian, ali da se zapravo iza njihove ideje krije slavni američki vizažist Scott Barnes, čiji rad Tia i Lada prate već dugi niz godina.</p><p> </p>