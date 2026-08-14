Lana Jurčević slomljena teškim prizorima iz Omiša: 'Djetinjstvo sam provela u ovim krajevima'

Pjevačica Lana Jurčević (41) oglasila se na društvenim mrežama povodom velikog požara koji je zahvatio Omiš i okolicu. Podijelila je dramatičnu fotografiju te emotivnu poruku u kojoj je izrazila tugu u suosjećanje s pogođenima.

U povodu 40 godina rada Dženise Pecotić otvorena je izložba Dženin kabinet čuda | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

- Misli i molitve su sa svima koji su noć proveli u strahu za svoj život, koji su gledali kako im kuće gore i s onima koji danas gledaju što je ostalo iza požara, s ozlijeđenima i njihovim obiteljima. I jadne životinje, jadni stari ljudi koji nisu imali nikoga da ih primi za ruku i izvedu na sigurnije mjesto… I jedno ogromno HVALA vatrogascima, policiji, hitnim službama i svim ljudima koji su pomagali, otvarali svoja vrata, spašavali druge i bili tamo kada je bilo najpotrebnije. U ovakvim trenucima shvatimo koliko se sve može promijeniti u nekoliko minuta. Čuvajte jedni druge. Omišu i svim pogođenim mjestima - uz vas smo - napisala je Lana.