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Lana Jurčević slomljena teškim prizorima iz Omiša: 'Djetinjstvo sam provela u ovim krajevima'

Piše Stela Kovačević,
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Lana Jurčević slomljena teškim prizorima iz Omiša: 'Djetinjstvo sam provela u ovim krajevima'
Foto: Instagram/Ida Solbakken
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Glazbenica je objavila fotografiju velikog požara te poslala poruku podrške svima koji su pogođeni ovom katastrofom. Zahvalila se službama koje su na terenu

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Pjevačica Lana Jurčević (41) oglasila se na društvenim mrežama povodom velikog požara koji je zahvatio Omiš i okolicu. Podijelila je dramatičnu fotografiju te emotivnu poruku u kojoj je izrazila tugu u suosjećanje s pogođenima.

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- Misli i molitve su sa svima koji su noć proveli u strahu za svoj život, koji su gledali kako im kuće gore i s onima koji danas gledaju što je ostalo iza požara, s ozlijeđenima i njihovim obiteljima. I jadne životinje, jadni stari ljudi koji nisu imali nikoga da ih primi za ruku i izvedu na sigurnije mjesto… I jedno ogromno HVALA vatrogascima, policiji, hitnim službama i svim ljudima koji su pomagali, otvarali svoja vrata, spašavali druge i bili tamo kada je bilo najpotrebnije. U ovakvim trenucima shvatimo koliko se sve može promijeniti u nekoliko minuta. Čuvajte jedni druge. Omišu i svim pogođenim mjestima - uz vas smo - napisala je Lana.

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