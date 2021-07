Lana Jurčević (36) odlučila je odbaciti laž i upravo zbog toga oko sebe skupila vojsku stvarnih žena koje ne žele koristiti filtere. Nova kampanja njezina brenda prirodne kozmetike samo što nije izašla, a modeli za nju stvarne su žene. One koje Lana posljednjih godinu dana okuplja pod sloganom ''stvarna ja''. O svemu tome pričala je u In Magazinu.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Da, treba biti zdrav, brinuti se o svojem tijelu, ali na kraju krajeva što žene prolaze i tijekom trudnoće, i hormonalne promjene, i stresove koji na nas utječu fizički - rekla je Lana.

Nedavno je otkrila da se to događa i njoj. Prvo fotografijom na kojoj pokazuje celulit, a zatim i videom na Instagramu u kojem je, između ostalog, pokazala srednji prst zluradim komentarima.

- E, pa tu je fakat krenula ogromna lavina, više od dva milijuna pregleda na tom videu. Ja sam valjda tisuće i tisuće poruka dobivala od žena, što starijih, što mlađih. To je bila moja poanta - poslati ženama poruku: 'Nemojte se zamarati, ne dajte da vas netko stavi u kalup, mi smo upravo to – nesavršene' - objasnila je Lana.

Time je stala na čelo hrvatskog body positivity pokreta. Lažno 'savršenstvo' na društvenim mrežama dojadilo je mnogima, pa su žene počele dizati glas protiv nametnutih standarda ljepote.

- To mi je na neki način bila potvrda da je najljepše biti iskren i onakav kakav jesi. Prikazati se točno onakav kakav jesi, a ne da smo stalno opterećeni fotošopom, retušom, milijardom aplikacija - rekla je Lana i dodala: - Svuda sam se malo 'upufastila', svuda, i baš se nekako dobro osjećam. Iskreno, smiješno mi je komentirati 4, 5 kila. Meni bi bilo draže da sam tu sjela s 15 kila više pa da imam konkretno o tome reći, da kažem - žene nemojte se brinuti, ne dajte da vas netko kritizira - kaže Lana.

Njezin dečko, Filip Kratofil, nije škrt na komplimentima.

- Na njemu hvala Bogu, da pokucam u drvo, u svim fazama. On uvijek nađe kompliment, i u mojim lošim danima, i u boljima. To je isto dosta važno - kaže Lana.

Lana i Filip nisu zajedno samo u ljubavi već i u poslu. Iza linije njezine prirodne kozmetike stoje zajedno, no uspijevaju odvojiti privatno od poslovnog.



- Ja mislim da je najveći izazov kako odvojiti te dvije stvari, to se jednostavno jako miješa i super je pitanje. Zapravo pokušavam naći točan odgovor - je Lana i dodaje: - To je intenzivna komunikacija cijeli dan. Kod nas nema pet dana je tiši ton pa ovo, toga kod nas nema. Evo, sad će biti četiri godine, a mi nismo imali svađu niti jedan problem, ne znam kako je to moguće. Kad ljudi imaju slične vrijednosti i sličnu energiju, stvarno je moguće imati odnos u kojem nema drame, u kojem nisi u stresu.