Lana Jurčević u šaljivom videu pričala o imenu kćeri: 'Zašto se ne bi zvala Sipa? Ili Školjka?'

Pjevačica Lana Jurčević (39) objavila je humorističan video u kojem je pričala o imenu svoje kćeri.

- Kako će se zvati beba? Sipa ili Školjka? Jastog ili Brancin? - napisala je u opisu videa. U videu se pravila da priča te je ubacila popularan zvuk na TikToku, u kojem jedna komičarka priča o šaljivim imenima.

- Zašto se djevojčica ne bi zvala Sipa? Ili Školjka? Školjka je baš romantično. Zamisli kad te prozivaju - Školjka, izađi na tablu. Ili ako budu dvije djevojčice - Školjka i Sipa ili Školjka i Zvijezda. A sinovi Jež i Jastog. Ako već biramo imena, meni je predivno Brancin - 'rekla' je u videu Lana.

Nedavno je Jurčević na Instagramu objavila sliku lopoča te u opisu otkrila da njena kćer ima isto ime kao i cvijet.

- Naša curica ima isto ime kao ovaj predivan i čaroban cvijet koji raste iznad vode na jezerima… To smo zapravo saznali tek kasnije, nakon što smo odlučili da će se tako zvati, a toliko sličnosti ima s tim cvijetom i simbolike uz ono što smo prošle nas dvije da je to nevjerojatno… Nikad prije nismo čuli za to ime i tim više je cijela priča još posebnija. Kad sam krenula pretraživati na internetu, naježila bih se svaki put kad bih naišla na nešto što ili objašnjava ili samo ime ili cvijet. To mora da je unaprijed sve određeno i zapisano tamo Gore. Pozdravljamo vas nas dvije i jedva čekamo da se upoznate - napisala je tada.

Podsjetimo, Lana je kćerkicu rodila krajem studenog prošle godine. Kako je tada pisao Story, prinova je na svijet stigla u zagrebačkoj Petrovoj bolnici.