Lana odabrala Marka Tolju za mentora, a poklonila mu je portret kojeg je sama nacrtala

Nakon uzbudljive i emotivne premijerne emisije večeras je nastavljeno posve posebno glazbeno putovanje 'The Voice Kids Hrvatska'.

- Kad si dijete, imaš pravo na snove, bitno je uživati i zabaviti se, pobjeda nije bitna, a ako je pjevanje jedan od tvojih snova, pokaži kako to dobro radiš - samo su neke od riječi koje su mentori podijelili s gledateljima.

- Na veliku pozornicu dolaze oni mali. Mali po godinama, ali veliki u srcima - rekli su u uvodu druge emisije voditelji Iva Šulentić i Ivan Vukušić, nakon prisjećanja mentora na njihovo djetinjstvo i prve pjevačke korake.

Prvi se predstavio Leonardo Rados koji ima 12 godina i dolazi iz Zadra. U obitelji svi pjevaju i sviraju, a prve akorde naučio ga je tata. Trenira nogomet, a uz gitaru svira još nekoliko instrumenata i voli zasvirati za društvo i prijatelje koji su mu velika podrška.

Leonardo je svirao gitaru i s puno energije i simpatija publike izveo pjesmu 'Un Poco Loco' (Anthony Gonzales, GG Bernal) te se okrenulo svih četvero mentora. Dobio je mnogo komplimenata za svoj nastup, a Leonardo je odlučio da nastavlja s Mijom kao mentoricom.

Magdalena Biličić svira bubnjeve već četiri godine, ide u glazbenu školu, a uz njih svira i ksilofon. Ima dvanaest godina i dolazi iz Zagreba.

- Volim biti na pozornici, volim mikrofon i pjevati, i to visoko, opusti me to bez obzira na tremu - rekla je Magdalena koja je izvela pjesmu „Hopelessly Devoted To You“ (Olivia Newton-John) iz mjuzikla „Briljantin“ i dobila „okrete crvenih stolaca“ Vanne i Tolje. Odlučila je nastaviti ovo putovanje u Vanninu timu.

Nakon nje na pozornicu je došao Karlo Đermanović i izveo pjesmu „Moje zlato“ (Petar Grašo). Karlo ima dvanaest godina, dolazi iz Samobora, zbog Jole je otkrio svoj talent za pjevanje, a voli gledati „The Voice“, „Zvijezde pjevaju“ i ostale show programe.

- Mislim da sam vedar i pozitivan i ne radim velike probleme - opisao se Karlo. Nitko od mentora nije se okrenuo, dobio je dosta komplimenata i savjeta mentora za budućnost, a budući da mu je Tolja jedan od najdražih pjevača, zajedno su izveli njegovu pjesmu „Tišina“ uz veliku podršku publike.

Eliza Andrejević obožava govoriti „po domaći“ pa katkad u školi zbog toga zna dobiti minus iz Hrvatskog jezika. Ima 13 godina i dolazi iz jednog sela pokraj Lupoglava u Istri.

- Mislim da će mi biti najveća trema izaći pjevati jer bih mogla zaboraviti riječi - rekla je Eliza.

Nije zaboravila riječi nego osvojila publiku i mentore izvedbom pjesme „Hurt“ (Christina Aguilera). Dobila je sjajne komplimente za svoj nastup.

Okrenuli su se Vanna, Mia i Tolja, ali s obzirom na to da je Mia blokirala Vannu, odlučila je odabrati Marka za mentora.

- Najčešće me kod pjesme privlači tekst. Mora biti neki romantični, ljubavni - predstavljajući se rekla je Paola Opačak koja ima 13 i pol godina i dolazi iz Slavonskog Broda.

Njezin izbor bila je pjesma „Jar Of Hearts“ (Christina Perri), a okrenuli su joj se Gobac i Vanna.

- Imam iskustva, ali ovo mi je prvi veliki javni nastup i oduševila me publika - rekla je Paola i odlučila se za Vannu kao mentoricu.

- Ja mislim da ja jesam rokerica - rekla je za sebe Etel Barši koja ima trinaest godina i dolazi iz Punta na otoku Krku.

- Piše svoje pjesme, svoje stihove, glazbu i pomalo aranžmane, točno zna kako želi da to zvuči - nije štedio komplimente njezin profesor gitare Luka.

Izvela je pjesmu „What's Up“ (4 No Blondes), no bez obzira na veliku podršku publike, nitko se od mentora nije okrenuo i za ovu simpatičnu i talentiranu pjevačicu i autoricu ovdje putovanje staje, ali uz mnogo dobrih želja da i dalje slijedi svoje snove.

Mira Oštrić ima trinaest godina i dolazi iz Kaštel Starog. Obožava životinje, ima papigu i mačku koju je udomila, a najveća podrška joj je obitelj, osobito mama.

Za sebe kaže da nije tipična tinejdžerica, a njezin izbor bila je pjesma „You Don't Own Me“ (Saygrace) za koju je dobila okrete svih mentora i veliku podršku publike već od prvih otpjevanih nota i stihova.

Nastavit će s Markom kao mentorom. Kao dodatak svom sjajnom nastupu otpjevala je vrlo emotivno i Oliverovu „Ništa nova“ i ponovno sve oduševila, a bilo je i suza.

Bruno Podravec je najmlađi kandidat, ima osam godina iz Koprivnice je, ali živi u Zagrebu.

Obožava Pokemone, otac Filipinac prenio mu je ljubav prema pjevanju, a mama ga je naučila hrvatski. Uz mnogo veselja izveo je pjesmu „Maksimalno“ (Jole), ali nijedan se mentor nije okrenuo.

Uz veliku podršku i pljesak publike oprostio se od nastavka ovog putovanja.

Ena Nižić za sebe kaže da je zvrckasta i borbena, obožava glazbu i voli taj osjećaj kad je na pozornici.

Dolazi iz Metkovića i ima deset i pol godina.

Izvela je pjesmu „One Night Only“ (Jennifer Hudson), a okrenuo joj se Dado Gobac.

- Jako sam zadovoljan i dobro došla u tim Gobac - zaključio je njezin novi mentor.

Dora Sumina dolazi iz obitelji u kojoj svi pjevaju, uključujući i njezina psa koji to čini dok ona svira harmoniku.

Osim glazbe voli igrati nogomet. Ima 13 godina i dolazi iz Karlovca. Izvela je pjesmu „Dajem ti srce“ (Doris Dragović), u posljednjem joj se trenutku okrenula Vanna i nastavlja u njezinu timu.

Vida Đurković ima devet godina, iz Zagreba je, a kada pjeva, osjeća se kao da ju je netko zagrlio pa je mamu nagovorila da je prijavi. „Snowman“ (Sia) bio je njezin izbor pjesme koji joj je donio okrete troje mentora.

Od suza i sreće jedva je dovršila pjesmu i dobila golemu podršku publike.

Vida je odabrala Miju kao svoju mentoricu.

Lana Brnas voli ples, pjevanje, crtanje, svaku umjetnost u kojoj se može izraziti.

Ima 13 godina i dolazi iz Zagreba, a zbog treme joj je velik izazov bio nastupiti uz bend uživo.

Interpretacija pjesme „Ljubavi moja“ (Damir Kedžo) donijela joj je jedan okret i mentora Marka Tolju kojem je darovala njegov portret koji je sama nacrtala.

