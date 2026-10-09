Obavijesti

Show

Komentari 0
PRAVA LJEPOTICA

Lana Radeljak i tata Dikan u rijetkom zajedničkom izlasku

Piše Maša Mai Čigir,
Čitanje članka: 1 min
Lana Radeljak i tata Dikan u rijetkom zajedničkom izlasku
9
Zagreb: Promocija knjige Anje Šovagović Despot "Ja, barunica Castelli" | Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Na promociji knjige Anje Šovagović Despot, Lana Radeljak i njen otac Josip Radeljak te su privukli pažnju javnosti svojim rijetkim zajedničkim izlaskom

Admiral

Josip Radeljak i njegova kći Lana Radeljak bili su među mnogim uzvanicima na promociji knjige Anje Šovagović Despot, 'Ja, barunica Castelli, koja se održala u četvrtak. Tata i njegova mezimica rijetko se zajedno pojavljuju u javnosti, a za ovu prigodu Dikan je odabrao tamnoplavo odijelo, dok je Lana bila u elegantnoj crnoj kombinaciji.

USKORO ĆE PRED OLTAR FOTO Lana Radeljak je imala djevojačku na Siciliji, ovako je slavila sa svojim prijateljicama
FOTO Lana Radeljak je imala djevojačku na Siciliji, ovako je slavila sa svojim prijateljicama
Zagreb: Promocija knjige Anje Šovagović Despot "Ja, barunica Castelli"
Zagreb: Promocija knjige Anje Šovagović Despot "Ja, barunica Castelli" | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Lana je diplomirala na prestižnom talijanskom sveučilištu Bocconi, a danas radi u tvrtki koja se bavi financijama. Uskoro će stati i pred oltar, udaje se za magistra kemije Antonija Barišića, poznatog po sudjelovanju u televizijskom kulinarskom showu 'MasterChef' u kojemu je osvojio simpatije publike, a pripreme za vjenčanje su u tijeku.

26 GODINA OD SMRTI Objavila stare fotografije: Lana se prisjetila mame Ene Begović
Objavila stare fotografije: Lana se prisjetila mame Ene Begović
Kći Dikana i pokojne glumice Ene Begović ima 24 godine i izrasla je u pravu ljepoticu
Kći Dikana i pokojne glumice Ene Begović ima 24 godine i izrasla je u pravu ljepoticu | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Njihova veza zaintrigirala je javnost još više kada su se prošle godine zaručili te ubrzo kupili i zajednički stan, a time su pokazali kako ozbiljno planiraju zajedničku budućnost. Mladi par zaručio se početkom svibnja 2025. godine, a Lana je tada vijest podijelila na društvenim mrežama, gdje je objavila fotografije dijamantnog zaručničkog prstena uz kratku poruku: 'Plot twist'.

DRUŽENJE S OBITELJI I PRIJATELJIMA Anja Šovagović Despot okupila je najbliže, na večeri bila i obitelj Radeljak: 'Predivan dan'
Anja Šovagović Despot okupila je najbliže, na večeri bila i obitelj Radeljak: 'Predivan dan'

Lana je poslije otkrila kako ju je prosidba iznenadila, iako su ona i Antonio već razgovarali o braku i znali da zajedničku budućnost vide upravo tako. Ispričala je i da je Antonio prije prosidbe razgovarao s njezinim ocem Josipom Radeljakom te ga pitao za njezinu ruku.

DANAS BI SLAVILA 66. ROĐENDAN Lana Radeljak se emotivnom objavom prisjetila mame Ene
Lana Radeljak se emotivnom objavom prisjetila mame Ene
Foto: Instagram

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Parada poznatih na reviji: Jakov Kitarović tradicionalno u prvim redovima škica kreacije
DUCHESS U VLAKU

FOTO Parada poznatih na reviji: Jakov Kitarović tradicionalno u prvim redovima škica kreacije

Snježana Schillinger predstavila je na modnoj reviji u vlaku koji je vozio od Zagreba do Zaprešića komade iz svoje nove kolekcije. U 'pisti na tračnicama' uživali su Jakov Kitarović, Borna Kotromanić, Mia Dimšić, Neven Ciganović i brojni drugi
FOTO Jesu li otišli predaleko s mršavljenjem? Ove holivudske zvijezde teško je i prepoznati
DRASTIČNE PROMJENE

FOTO Jesu li otišli predaleko s mršavljenjem? Ove holivudske zvijezde teško je i prepoznati

Sve više svjetski poznatih zvijezda otvoreno govori o korištenju lijekova za mršavljenje te ne skrivaju da su im upravo oni pomogli u borbi s viškom kilograma. Njihove velike fizičke transformacije izazvale su brojne reakcije javnosti, a dio obožavatelja smatra da su neki u želji za vitkijom linijom otišli predaleko. U galeriji pogledajte kako su se tijekom godina promijenila neka od najpoznatijih holivudskih lica.
FOTO Domenica u badiću uživala u rujnu, pokazala kako provodi tople jesenje dane na moru
ZNA KAKO UŽIVATI

FOTO Domenica u badiću uživala u rujnu, pokazala kako provodi tople jesenje dane na moru

Naša je pjevačica velika ljubiteljica ljeta i mora, a sezonu kupanja produžila je i kroz cijeli rujan. Na Instagramu je objavila niz fotki i videa na kojima je pokazala kako je provela posljednje dane ljeta

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026