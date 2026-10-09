Lana Radeljak i tata Dikan u rijetkom zajedničkom izlasku

Josip Radeljak i njegova kći Lana Radeljak bili su među mnogim uzvanicima na promociji knjige Anje Šovagović Despot, 'Ja, barunica Castelli, koja se održala u četvrtak. Tata i njegova mezimica rijetko se zajedno pojavljuju u javnosti, a za ovu prigodu Dikan je odabrao tamnoplavo odijelo, dok je Lana bila u elegantnoj crnoj kombinaciji.

Zagreb: Promocija knjige Anje Šovagović Despot "Ja, barunica Castelli" | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Lana je diplomirala na prestižnom talijanskom sveučilištu Bocconi, a danas radi u tvrtki koja se bavi financijama. Uskoro će stati i pred oltar, udaje se za magistra kemije Antonija Barišića, poznatog po sudjelovanju u televizijskom kulinarskom showu 'MasterChef' u kojemu je osvojio simpatije publike, a pripreme za vjenčanje su u tijeku.

Kći Dikana i pokojne glumice Ene Begović ima 24 godine i izrasla je u pravu ljepoticu | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Njihova veza zaintrigirala je javnost još više kada su se prošle godine zaručili te ubrzo kupili i zajednički stan, a time su pokazali kako ozbiljno planiraju zajedničku budućnost. Mladi par zaručio se početkom svibnja 2025. godine, a Lana je tada vijest podijelila na društvenim mrežama, gdje je objavila fotografije dijamantnog zaručničkog prstena uz kratku poruku: 'Plot twist'.

Lana je poslije otkrila kako ju je prosidba iznenadila, iako su ona i Antonio već razgovarali o braku i znali da zajedničku budućnost vide upravo tako. Ispričala je i da je Antonio prije prosidbe razgovarao s njezinim ocem Josipom Radeljakom te ga pitao za njezinu ruku.