Jedna od najvećih hrvatskih glumica, Ena Begović, danas bi, da nije tragično preminula u automobilskoj nesreći, napunila 66 godina
Lana Radeljak se emotivnom objavom prisjetila mame Ene
Na današnji dan, 8. srpnja 1960. godine, rođena je Ena Begović, glumica koja je obilježila hrvatsko kazalište, film i televiziju. Ena je iza sebe ostavila brojne uloge te status jedne od najcjenjenijih umjetnica svoje generacije. Tijekom života Ena je ostvarila čak 98 kazališnih, filmskih i televizijskih uloga, a onda je tragično je preminula 15. kolovoza 2000. godine u prometnoj nesreći na otoku Braču, ostavivši iza sebe tek rođenu kćer Lanu, supruga Josipa Radeljaka i bogatu umjetničku ostavštinu koja i danas živi.
Njena kći jedinica, koja je u trenutku Enine smrti imala svega mjesec i pol dana, svake godine emotivnom objavom obilježi majčin rođendan. Ove godine je putem Instagram storyja objavila fotografiju Ene koja nasmijana pozira u moru dok joj vjetar nosi njenu prepoznatljivu dugu plavu kosu. Uz fotografiju je napisala jednostavno 'Sretan' te dodala emotikon bijelog srca i time dirnula mnoge pratitelje, ali i obožavatelje Ene Begović.
Ena je tijekom 80-ih godina bila jedna od najpopularnijih, ali i jedna od najljepših žena u regiji, a osim svojom iznimnom ljepotom, publiku i kritiku je osvajala i svojim iznimnim glumačkim talentom. Njezine uloge kontese Nere i barunice Castelli u filmu 'Glembajevi' posebno se pamte jer su učvrstile njezin status jedne od najvećih hrvatskih glumica.
2000. godina trebala je biti jedna od najsretnijih u njezinu životu. U srpnju je rodila kćer Lanu, a iste se godine udala za poduzetnika Josipa Radeljaka, poznatijeg kao Dikan. No samo mjesec i pol nakon rođenja njihove kćeri dogodila se tragedija koja je zauvijek obilježila obitelj. Na blagdan Velike Gospe, 15. kolovoza 2000. godine Ena je s obitelji krenula na Brač. U automobilu su bili suprug Josip Radeljak, njegov sin Leo, Enina majka Tereza te malena Lana, dok je vozilom upravljao Leo Radeljak. U prometnoj nesreći Enina majka zadobila je teške ozljede, jednomjesečna Lana završila je u bolnici, dok za Enu Begović, nažalost, nije bilo spasa.
Ena Begović ostaje jedno od najomiljenijih imena hrvatskoga glumišta i nakon više od dva desetljeća poslije njene tragične smrti.
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