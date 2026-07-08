Lana Radeljak se emotivnom objavom prisjetila mame Ene

Na današnji dan, 8. srpnja 1960. godine, rođena je Ena Begović, glumica koja je obilježila hrvatsko kazalište, film i televiziju. Ena je iza sebe ostavila brojne uloge te status jedne od najcjenjenijih umjetnica svoje generacije. Tijekom života Ena je ostvarila čak 98 kazališnih, filmskih i televizijskih uloga, a onda je tragično je preminula 15. kolovoza 2000. godine u prometnoj nesreći na otoku Braču, ostavivši iza sebe tek rođenu kćer Lanu, supruga Josipa Radeljaka i bogatu umjetničku ostavštinu koja i danas živi.

Foto: PROMO

Njena kći jedinica, koja je u trenutku Enine smrti imala svega mjesec i pol dana, svake godine emotivnom objavom obilježi majčin rođendan. Ove godine je putem Instagram storyja objavila fotografiju Ene koja nasmijana pozira u moru dok joj vjetar nosi njenu prepoznatljivu dugu plavu kosu. Uz fotografiju je napisala jednostavno 'Sretan' te dodala emotikon bijelog srca i time dirnula mnoge pratitelje, ali i obožavatelje Ene Begović.

Foto: screenshoot/Instagram

Ena je tijekom 80-ih godina bila jedna od najpopularnijih, ali i jedna od najljepših žena u regiji, a osim svojom iznimnom ljepotom, publiku i kritiku je osvajala i svojim iznimnim glumačkim talentom. Njezine uloge kontese Nere i barunice Castelli u filmu 'Glembajevi' posebno se pamte jer su učvrstile njezin status jedne od najvećih hrvatskih glumica.

Foto: Instagram

2000. godina trebala je biti jedna od najsretnijih u njezinu životu. U srpnju je rodila kćer Lanu, a iste se godine udala za poduzetnika Josipa Radeljaka, poznatijeg kao Dikan. No samo mjesec i pol nakon rođenja njihove kćeri dogodila se tragedija koja je zauvijek obilježila obitelj. Na blagdan Velike Gospe, 15. kolovoza 2000. godine Ena je s obitelji krenula na Brač. U automobilu su bili suprug Josip Radeljak, njegov sin Leo, Enina majka Tereza te malena Lana, dok je vozilom upravljao Leo Radeljak. U prometnoj nesreći Enina majka zadobila je teške ozljede, jednomjesečna Lana završila je u bolnici, dok za Enu Begović, nažalost, nije bilo spasa.

Ena Begović ostaje jedno od najomiljenijih imena hrvatskoga glumišta i nakon više od dva desetljeća poslije njene tragične smrti.