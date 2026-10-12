Lance iz *NSYNC-a: 'Zarađivali smo samo 35 dolara po danu'

Pjevač jednog od najpopularnijih boy-bendova tvrdi da je tijekom karijere u *NSYNC-u zarađivao samo 35 dolara dnevno te, za razliku od onoga što svi misle, nije se obogatio.

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U emisiji 'The Zach Sang Show', Lance Bass je otkrio kako, unatoč rasprodanim turnejama i hitovima na vrhovima ljestvica, članovi benda praktički nisu zarađivali. Ispričao je kako su na vrhuncu slave dobili svoju prvu plaću od svega 10.000 dolara. Prema njegovim riječima, to se dogodilo nakon što je grupa zaradila milijune dolara zarade za diskografsku kuću. Posebno je istaknuo zaradu od prodaje brendiranih proizvoda, od koje, kako je dao naslutiti, članovi nisu dobili ni centa.

Posebno ga ljuti to što odrasli koji su bili uključeni u njihov rad nisu stali u njihovu obranu nego su im jednostavno rekli da rade svoj posao. Nakon raspada benda, tvrdi Lance, dobro se snašao, no žao mu je što članovi *NSYNC-a nisu nastavili raditi zajedno poput Backstreet Boysa, piše TMZ.