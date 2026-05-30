Zagrebačka filharmonija predstavila je ambiciozan program u kojem će uz velika svjetska imena izvoditi djela Beethovena, Mahlera, Brucknera i Čajkovskog
Lang Lang, Fazıl Say i velika imena klasike stižu u Zagreb
Zagrebačka filharmonija priredila je sinoć u Smaragdnoj dvorani hotela Esplanade Zagreb Gala večer za medije kojom je predstavila novu energiju, viziju i umjetnički smjer s kojima ulazi u koncertnu sezonu 2026./2027. U elegantnom ozračju glazbe, razgovora i druženja okupljenim predstavnicima medija, partnerima i uzvanicima predstavljena je sezona pod sloganom: 'Zagrebačka filharmonija - moj novi lifestyle'.
Večer je bila zamišljena kao spoj glazbenog doživljaja, intimne atmosfere i razgovora o budućnosti Filharmonije, koja se danas snažno pozicionira kao institucija koja uz vrhunsku umjetnost razvija i novu publiku, nove formate te novi odnos s gradom.
Uz glazbene nastupe članova Zagrebačke filharmonije, novu sezonu predstavili su ravnatelj Filip Fak, šef dirigent Dawid Runtz, koncertni majstor Martin Draušnik, producentica Silvana Bakija Šimić, te voditeljica marketinga Ivana Poljak.
- Želimo da Zagrebačka filharmonija postane prirodan dio ritma grada - mjesto kojem se publika vraća zbog emocije, energije i osjećaja zajedništva. Naš cilj nije samo stvarati vrhunske koncerte, nego graditi iskustvo koje će publika živjeti iz tjedna u tjedan. Želimo da odlazak na koncert postane navika, jednako prirodna kao odlazak na kavu, večeru ili druženje s prijateljima - istaknuo je ravnatelj Zagrebačke filharmonije Filip Fak.
Šef dirigent Dawid Runtz naglasio je važnost odnosa između orkestra i publike:
- Publika danas traži autentičnu emociju i stvaran doživljaj. Upravo zato ovu sezonu gradimo kao spoj velikih umjetničkih vrhunaca i otvorenosti prema novim publikama i novim formatima. Važno nam je da Filharmonija ostane umjetnički snažna, ali istovremeno živa i komunikativna - rekao je.
Posebnu pažnju izazvala je najava dolaska svjetske pijanističke zvijezde Lang Langa, čiji će koncert s Beethovenovim 'Carskim koncertom' biti jedan od najvažnijih kulturnih događaja sezone. Istaknuto je kako njegov dolazak predstavlja veliko međunarodno priznanje Zagrebačkoj filharmoniji i potvrdu pozicije Zagreba na svjetskoj koncertnoj karti.
Uz Lang Langa, novu sezonu obilježit će i gostovanja umjetnika poput Fazıla Saya, Emmanuela Pahuda, Rainera Honecka, Baibe Skride i Dejana Lazića, kao i suradnje s dirigentima poput Marca Minkowskog, Dennisa Russella Daviesa, Lawrencea Fostera i Hansa Grafa.
Programska okosnica sezone ostaje veliki simfonijski repertoar - Mahler, Bruckner, Beethoven, Čajkovski i Dvořák - uz snažno otvaranje prema novim koncertnim formatima kroz OFF ciklus, filmske projekte i crossover programe.
Velik interes uzvanika izazvali su i projekti usmjereni prema novoj publici, posebno FEELharmonija i Minimini ciklus. Istaknuta je i premijera mjuzikla Vlak u snijegu, realiziranog u suradnji sa školom pjevanja Tomčić & Husar.
Posebno mjesto u sezoni zauzimaju i atraktivni projekti poput ABBA simfonijskog spektakla s Frankom Batelić i Damirom Kedžom, koji Zagrebačka filharmonija realizira u suradnji s Večernjim listom.
Tijekom večeri predstavljena su i važna gostovanja orkestra u narednom razdoblju, među kojima se ističu povratak na Dubrovačke ljetne igre nakon osam godina, sudjelovanje na otvorenju i obilježavanju 200 godina Hrvatskog glazbenog zavoda te međunarodno gostovanje u Turskoj 2027. godine.
Glazbeni dio večeri izveli su glazbenici Zagrebačke filharmonije kroz komorna djela Luke Sorkočevića, Mozarta i Vivaldija, dok je večera u tri slijeda bila inspirirana glazbenim motivima i naslovima skladatelja. Nova sezona Zagrebačke filharmonije tako donosi jasnu poruku: Filharmonija danas nije samo koncert kojem prisustvujemo, nego iskustvo koje živimo - mjesto susreta, emocije i zajedničkog vremena. Filharmonija je novi petak u gradu.
