Lara iz 'Survivora' ozlijedila koljeno tijekom igre u paru

Pobjedu zelenih u igri za nagradu zasjenila je teška ozljeda Lare iz žutog plemena. Tijekom igre u paru, Lara se spotaknula i ozlijedila koljeno. I dok su zeleni slavili, žuti su se suočavali s međuljudskim odnosima, uključujući napetosti između Marka i Liz. U natjecanju prepunom odlučnosti i dramatičnih preokreta, zeleni tim ostvario je uvjerljivu pobjedu rezultatom 7:2.

Osvojili su bogatu nagradu i još jednom potvrdili sve snažniji borbeni duh. No, dan je obilježila i velika zabrinutost – zbog ozljede jedne od najsnažnijih članica žutog plemena, Lare. Tijekom četvrtog kruga igre, dok je bila u paru s Markom, Lara se nesretno spotaknula na prepreci i ozlijedila koljeno, izazvavši šok i tugu kod svih natjecatelja.

Foto: Nova TV

„Danas nam je težak dan, najviše zbog Lare, najmanje zbog poraza”, iskreno je podijelila Matea. Marko, koji je u tom trenutku bio fizički vezan uz Laru, nije skrivao svoju potresenost:

„Osjećam zabrinutost, tugu, pa čak i određenu odgovornost. Najviše bih volio da se brzo oporavi i ponovno nam se pridruži u igri.”

Foto: Nova TV

Zeleni su, s druge strane, uživali u zasluženim sendvičima, a Matija je svoju sreću podijelio sa svima: „Sjajan je osjećaj pobijediti i osvojiti nagradu.”

No, zeleno pleme pokazat će i unutrašnje netrpeljivosti među kandidatima. „Ana me najviše živcira, jer to što glumi je svaka čast - za medalju“, komentirat će Ksenija, čime će otvoriti nova pitanja o slozi unutar zelenog tima.

Foto: Nova TV

Survivor i dalje neumoljivo testira granice izdržljivosti, a kandidati dokazuju da prava snaga ne leži samo u mišićima, već i u srcu, zajedništvu i otpornosti duha.