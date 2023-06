Lara je 2016. privukla pažnju u The Voiceu, a Matija Cvek radio joj novi singl: 'Sasvim slučajno'

Lara Demarin (27) glazbenu je priču započela 2016. godine u showu 'The Voice' pod palicom mentora Tonyja Cetinskog. Nakon showa, Lara je nastavila graditi glazbenu priču kao prateća pjevačica benda Funkensteins.

Foto: HRT

Godine 2020. se publici predstavila kao kantautorica, a sada ima novu pjesmu 'Ne dam ti da znaš'. Pomalo zaboravljeni R'n'B ritam ove sonične karamele poziva na ples i uklapa se u ljeto. Pjesmu su joj napisali Matej Mudrovčić i Matija Cvek, a u Larine je ruke dospjela sasvim slučajno prije gotovo tri godine na kućnom, glazbeničkom druženju. Nije nam dala da znamo o kakvom se singlu radi do objave i videospota u kojem pjeva o vječnoj ljudskoj situaciji.

- Rekla bih da su svi sa tog druženja imali mali utjecaj na to kako pjesma zvuči danas, a najveće zasluge, naravno, idu producentu Hrvoju Domazetu, koji je shvatio u kojem smjeru se želim izraziti kao izvođač - kaže Lara.

Foto: PROMO

Lara je s tri i pol godine krenula u muzički vrtić Glazbene škole, a godinu iza u pulski dječji zbor Zaro, gdje prvi puta nastupa kao solistica. Zatim upisuje i završava osnovnu glazbenu školu svirajući klavir.

Nakon toga, uz završenu Opću Gimnaziju Pula, završava dvije godine solo pjevanja i nastupa kao solistica u zboru Glazbene škole u Puli.

Foto: PROMO

Pohađa i studio glazbene kreativnosti 'Čarobna frula' gdje pjeva u vokalnoj skupini i uči svirati gitaru. Pjevanjem se ozbiljnije počinje baviti u svojoj 10. godini, kada kreće nastupati na dječjim festivalima, uključujući 'Mali Veliki Mikrofon', na kojem pobjeđuje 2010. godine, 'Mali Histria Festival' u pulskoj Areni i 'All you need is love' u Pazinu.

Također, tri godine zaredom nastupa i na 'Grobničkoj skali' u pratnji banda HRT.