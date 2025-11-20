Obavijesti

TEŽAK POSAO

Misica Laura objavila je fotke stopala: 'Teže nego na Hitnoj'

Misica Laura objavila je fotke stopala: 'Teže nego na Hitnoj'
Foto: Instagram/Dnevnik.hr

Hrvatska kandidatkinja za prestižnu titulu za domaći medij istaknula je koliko je angažman na ovom natjecanju zahtjevan

Hrvatska kandidatkinja za Miss Universe, Laura Gnjatović, trenutno se u Tajlandu bori za prestižnu titulu.

74th Miss Universe pageant in Bangkok Tajland: Miss Hrvatske Laura Gnjatović na 74. reviji nacionalnih kostima za Miss Universe 2025.
Foto: screenshot/Youtube

Nakon što je za In magazin otkrila koliko je naporan dan jedne misice na ovako prestižnom natjecanju, za Dnevnik.hr pokazala je i kako joj izgledaju stopala nakon cijelog dana u visokim štiklama.

Foto: Dnevnik.hr

Lijepa Zadranka, koja studira sestrinstvo i radi u jednoj dubrovačkoj poliklinici rekla je kako joj njen posao nije ovoliko naporan koliko je angažman na ovom izboru ljepote: 'Ni posao na hitnoj mi nije ovako naporan. Dosta je naporno jer sam po cijele dane u visokim petama. Stopala su mi omotana u 'tapeove', ovo su rane, to vam je dva tjedna konstantnog hodanja u štiklama'.

'Ja sam bez štikli jedino u sobi, a to je par sati noću i to je to, tako da naporan je tempo, shootinzi, snimanja, slikanja... Stvarno je cijeli dan bukiran od početka do kraja', priznala je Laura te pokazala kako izgledaju njena izmučena stopala.

Foto: YouTube/screenshot

Misica, koja je privukla veliku pažnju obožavatelja, već sada je favoritkinja za prestižnu titulu. U srijedu je sudjelovala u natjecanju nacionalnih kostima, a isti je dan prošetala i u kupaćem kostimu te večernjoj haljini.

Među misicama koje su nosile modne kombinacije koje ukazuju na posebnosti država iz kojih dolaze, Laura se istaknula predstavivši svoju domovinu u srebrnoj kreaciji domaćeg dizajnera Jurja Zigmana, koja predstavlja plemenitu perisku, gotovo izumrlu školjku karakterističnu za Jadran.

Tajland: Miss Hrvatske Laura Gnjatović na 74. reviji nacionalnih kostima za Miss Universe 2025.
Foto: TEERA NOISAKRAN

Svoje je obožavatelje oduševila i kada je pistom prošetala u zelenom bikiniju te raskošnoj crvenoj dugačkoj haljini s visokim prorezom, koja podsjeća na morske koralje iste boje. 'Svaka ti čast, naš ponos. Besprijekorna svaku sekundu natjecanja', 'Bez konkurencije', 'Bože kakva žena!', 'Naša lipa Zadranka naša dika, naša kraljica', 'Savršena', samo su neki od komentara kojima su fanovi počastili 23-godišnju ljepoticu.

