Obavijesti

Galerija

Komentari 11
NE SKRIVA KOREKCIJE

Laura iz 'Gospodina Savršenog' otkrila što je sve radila na sebi: Pogledajte kako se mijenjala...

Nova sezona 'Gospodina Savršenog' uskoro stiže, a jedna od najistaknutijih djevojka prošle sezona bila je Laura Prgomet. Njezina rečenica 'koji ti je datum rođenja' postala je viralni hit, a iskreno je govorila o svim estetskim zahvatima na kojima je bila
Laura iz 'Gospodina Savršenog' otkrila što je sve radila na sebi: Pogledajte kako se mijenjala...
Laura Prgomet jedno je od najistaknutijih lica prošle sezone 'Gospodina Savršenog'.  | Foto: RTL
1/36
Laura Prgomet jedno je od najistaknutijih lica prošle sezone 'Gospodina Savršenog'.  | Foto: RTL
Komentari 11

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026