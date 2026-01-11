Laura iz 'Gospodina Savršenog' otkrila što je sve radila na sebi: Pogledajte kako se mijenjala...

Nova sezona 'Gospodina Savršenog' uskoro stiže, a jedna od najistaknutijih djevojka prošle sezona bila je Laura Prgomet. Njezina rečenica 'koji ti je datum rođenja' postala je viralni hit, a iskreno je govorila o svim estetskim zahvatima na kojima je bila
Laura Prgomet jedno je od najistaknutijih lica prošle sezone 'Gospodina Savršenog'.
| Foto: RTL
Laura Prgomet jedno je od najistaknutijih lica prošle sezone 'Gospodina Savršenog'. |
Foto: RTL
Laura Prgomet jedno je od najistaknutijih lica prošle sezone 'Gospodina Savršenog'.
| Foto: RTL
Tamo je pokušavala osvojiti naklonost Šime Eleza, a iako se činilo da joj dobro ide - na kraju ipak nije došla do finala.
| Foto: RTL
Međutim, publika ju je dobro zapamtila, prvenstveno po rečenici 'Koji ti je datum rođenja', koja je brzo postala viralna.
| Foto: RTL
Laura otvoreno govori o svojem izgledu, a ne skriva ni koje je sve estetske zahvate radila.
| Foto: Instagram
'Obožavam pitanja o operacijama, kao da sam cijelu glavu transplantirala', ispričala je nedavno za 24sata.
| Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
'Napravila sam nos jer mi je prije bio loše napravljen i grudi koje imam od ranije. Gore na zubima imam keramičke ljuskice, ali to nije operacija. Fileri također nisu operacija', objasnila je.
| Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Zeljko Lukunic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Edi Kanurić/La Playa
Tada je istaknula i kako bi htjela još povećati grudi.
| Foto: Instagram
Foto promo
'Lijepa sam si ja ovako, ali vuče me neka životna promjena. Kao što netko želi na trepavice, ja sam prerasla trepavice pa želim veće sise', rekla je.
| Foto: promo
Foto promo
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto RTL
Foto screenshot/tik tok
Foto Screenshot Instagram
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Photo by IKLEX
Foto Photo by IKLEX
Foto Photo by IKLEX
Foto RTL
Foto RTL
Foto Screenshot TikTok
Foto RTL
Foto RTL
Foto Foto: CroStars